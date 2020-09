Migrantenverbände fordern neues Ministerium gegen Rassismus

Saraya Gomis, Vorsitzende von Each One Teach One EOTO e.V., Dr. Marta Neüff, Vorsitzende des Polnischen Sozialrates e.V., Farhad Dilmaghani, Vorsitzender des DeutschPlus e.V., Ferda Ataman, Vorsitzende von neue deutsche organisationen e.V., Marianne Balle Moudoumbou, Mitglied des Vertreterrates der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen und Sprecherin von Pan African Womens Empowerment and Liberation. © Quelle: imago images/Metodi Popow