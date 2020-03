Migranten von griechischer Marine abgeholt - dann folgte die Ausweisung

Anzeige

Lesbos. Ein Schiff der griechischen Marine hat am Mittwoch die Insel Lesbos erreicht, um Hunderte Migranten an Bord zu nehmen. Die rund 400 Betroffenen, die ab dem 1. März die Ostägäis-Insel von der Türkei aus erreichten, sollen zunächst an Bord des Schiffes bleiben, dann in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht und anschließend in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden, sagte ein Offizier der Küstenwache am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis würden die neu Angekommenen zwecks Ausweisung festgehalten. Damit setzt Athen seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neuer Migranten nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen.

Nach Öffnung der türkischen Grenzen am 29. Februar hatten allein vergangenes Wochenende mehr als 900 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos sowie kleineren Eilanden übergesetzt. Am Montag waren mehr als 600 Menschen hinzugekommen, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte. Wegen stürmischer Winde seien in der Nacht zum Mittwoch keine Migranten auf Lesbos angekommen, teilte ein Küstenwache-Offizier auf der Insel mit.

Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Staates mehr als 20 000 Flüchtlinge und Migranten. Unbekannte verbreiten immer wieder Gerüchte, wonach Schiffe angeblich alle Migranten von Lesbos zum Festland bringen. Am Dienstagnachmittag verdrängte die Polizei Hunderte Migranten aus dem Hafen der Inselhauptstadt Mytilini. Sie hatten den Gerüchten geglaubt und waren mit ihren Kindern zum Hafen gekommen.

Europarechtler: Handeln der griechischen Behörden nicht vereinbar mit EU-Recht

Der Europa- und Asylrechtsexperte Jürgen Bast schätzt das Vorgehen der griechischen Behörden an der Grenze zur Türkei als nicht vereinbar mit dem Recht der EU ein. "Ein Asylverfahren an der Grenze gänzlich auszuschließen ist offensichtlich europarechtswidrig", sagte der Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Gießen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die griechische Regierung breche EU-Recht und die Europäische Menschenrechtskonvention, ergänzte er. Zudem kritisierte Bast, dass die EU-Kommission dies akzeptiere.

"Zum ersten Mal macht die Kommission nicht das, was man von ihr erwartet: Sie drängt nicht auf die Einhaltung des EU-Rechts, sondern agiert politisch", sagte Bast. Dabei nehme sie stillschweigend in Kauf, dass EU-Recht gebrochen werde. "Das steht doch im erheblichen Konflikt mit der Aufgabe der EU-Kommission, Hüterin der Verträge zu sein", sagte der Experte für Europa- und Asylrecht. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch am Dienstag an der griechisch-türkischen Grenze den Griechen die Solidarität der EU bei ihrem Vorgehen versichert.

“Zumindest muss die Person also angehört werden. Das ist das unverfügbare Minimum, für das das europäische Recht keine Ausnahmen kennt” Europa- und Asylrechtsexperte Jürgen Bast

Bast erläuterte, das Gemeinsame Europäische Asylsystem sehe ausdrücklich die Möglichkeit vor, an der Grenze - also nicht erst innerhalb der EU - einen Asylantrag zu stellen. "Zumindest muss die Person also angehört werden. Das ist das unverfügbare Minimum, für das das europäische Recht keine Ausnahmen kennt", sagte der Rechtswissenschaftler.

“Man muss sie mindestens anhören”

Derzeit fänden sogenannte Push-Backs statt, die auch laut Europäischer Menschenrechtskonvention illegal seien, sagte Bast. Selbst wenn nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Push-Backs in Ausnahmen erlaubt sind, habe das Straßburger Gericht klargestellt, dass es an den Grenzen die Möglichkeit zum Zugang zum Asylsystem geben müsse. Dagegen verstoße Griechenland mit der Erklärung, derzeit gar keine Asylanträge anzunehmen.

Nicht verwechseln dürfe man das Recht auf Zugang zum Asylverfahren mit einem Aufenthaltsrecht in der EU, betonte Bast. “Beantragt eine Person kein Asyl, werden ihre Chancen gering sein, bleiben zu dürfen”, sagte er. Genauso gebe es auch die Möglichkeit, die Personen im grenznahen Bereich festzuhalten und nach einem negativen Ergebnis der Prüfung zurückzuschicken. Mindestens anhören müsse man sie aber, betonte Bast.

RND/dpa