Mietendeckel: Sozialverbände fordern Bund zum Handeln auf

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel kritisiert. „Heute ist ein schwarzer Tag für Mieter und Mieterinnen in Berlin, die von zu hohen Mietzahlungen und Verdrängung bedroht sind, und leider ein guter Tag für Mietenzocker“, sagte Schneider dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er forderte den Bund auf, die Länder zu ermächtigen oder selbst tätig zu werden, um einen bundesweiten Mietendeckel auf den Weg zu bringen.

„Der Mietendeckel wird damit unweigerlich zu einem zentralen Wahlkampfthema“, sagte Schneider über das Karlsruher Urteil. „Für unser Gemeinwesen braucht es Möglichkeiten eines Mietendeckels und des Milieuschutz für Privatmieter, aber auch für soziale Einrichtungen.“

VdK-Chefin: „Umlage von Energiekosten begrenzen“

Anzeige

„Jetzt muss die Bundesregierung ihrer Verantwortung nachkommen und Regelungen treffen, damit die Mieten nicht weiter ungehindert steigen“, sagte auch die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, dem RND. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt bleibe – besonders in den Großstädten – weiterhin sehr angespannt. Gerade Menschen mit wenig Geld suchten oft lange oder vergeblich nach bezahlbaren Wohnungen.

„Die Bundesregierung muss zum Beispiel die Mietpreisbremse effektiver gestalten und die Umlage von Modernisierungs- und Energiekosten begrenzen“, so Bentele.

Seit der Mietendeckel in Berlin galt, tauchten in vielen Wohnungsangeboten und Mietverträgen zwei Mietpreise auf. Einer orientierte sich an der gesetzlich festgelegten Obergrenze für Kaltmieten gemäß dem neuen Mietendeckel-Gesetz, das nun für verfassungswidrig erklärt wurde. Der andere beschrieb den Preis, den der Vermieter nehmen würde, gäbe es das Gesetz nicht. Oftmals war dieser doppelt so hoch. Nun könnten vielen betroffenen Mietern demnach Rückzahlungen in Höhe von mehreren Tausend Euro drohen.