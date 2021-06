Michael Müller: „Wir planen sehr ernsthaft mit 100 Prozent Präsenzunterricht“

Anzeige

Berlin. Herr Müller, wie groß sind Ihre Sorgen wegen der Delta-Variante des Coronavirus?

Wir beobachten die neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie sensibel. Natürlich bereitet mir das Vordringen der Delta-Variante in Europa Sorgen. Zum Glück kommen wir beim Impfen immer mehr voran. Das bietet auch in dieser Situation neue Sicherheit.

Das Impfen schützt bei der Delta-Variante offenbar vor dem schweren Verlauf, aber nicht unbedingt vor der Ansteckung.

Der Schutz vor einem schweren Verlauf ist das Entscheidende. Genau deswegen setzen wir auf eine möglichst breite Durchimpfung der Gesellschaft.

Was bedeutet die Verbreitung der Delta-Variante für den Schulbetrieb nach den Ferien?

Ich hoffe sehr, dass die Inzidenzen so bleiben, dass wir einen sicheren Präsenzbetrieb in den Schulen anbieten können. Das ist wichtig für die Kinder und Jugendlichen, die in der Pandemie so viel zurückstecken mussten.

Hoffnung ist das eine, die Frage, was angesichts der Deltavariante realistisch ist, das andere.

Wir wollen und wir werden mit Präsenzunterricht für alle ins Schuljahr gehen. Gerade am Anfang ist aber zugleich auch große Vorsicht geboten. Fakt ist: Wir werden dann noch nicht genau wissen, wie groß die Probleme mit Infektionen aus Urlaubsgebieten sind. Daher spricht viel dafür, auf Masken und Testen in den Schulen zunächst nicht zu verzichten.

Droht auch eine Wiederkehr des Wechselunterrichts?

In der momentanen Lage können wir diese Option nicht komplett vom Tisch nehmen. Wenn die Inzidenzen deutlich steigen, kann Wechselunterricht eine Folge sein. Ich gehe aber nicht davon aus, dass solch eine starke Einschränkung des Schulbetriebs noch einmal nötig sein wird. Die Schulen haben mittlerweile ja auch sehr viel Erfahrung mit dem Umsetzen von Hygienemaßnahmen und Belüftungssystemen. Wir planen sehr ernsthaft mit 100 Prozent Präsenzunterricht – für das ganze Schuljahr.

Der Kontinent zelebriert gerade eine EM, teils stehen Menschen in Stadien eng beieinander. Alle freuen sich auf den Sommer. Lassen wir uns gerade zu sehr gehen?

Nein. Das alles geht einher mit Sicherheitsvorkehrungen und dem Fortschritt beim Impfen. Wenn Sie 3000 Menschen im Stadion sehen, dann sind das 3000 geimpfte oder getestete Menschen. Sie sind in einem Stadion für 30.000 Menschen. Das volle Stadion, das wir in Ungarn gesehen haben, ist die traurige Ausnahme. Es ist Ergebnis einer politischen Demonstration von Orbán. Der ungarische Präsident handelt verantwortungslos und gefährdet damit sehr viele Menschen.

Die Delta-Variante wütet besonders in Großbritannien. Sind Finalspiele in London zu verantworten?

Finalspiele in London sind bei dieser Fußball-EM trotz Delta-Variante aus meiner Sicht vertretbar, wenn das Sicherheitskonzept so ist, dass die Gefahr minimiert wird.

Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz sind Sie in der Pandemiezeit in einer höchst spannenden Rolle. Wie stehen Sie zu der Kritik, die Ministerpräsidentenkonferenz sei oft zu langsam und nicht entschieden genug in der Entscheidungsfindung gewesen?

Wir sind in diesem ausbalancierten System zwischen Bund und Ländern sehr gut durch die Krise gekommen. Bei einer weltweiten Ausnahmesituation läuft nicht von Anfang an alles rund. Man macht Fehler. Die hätte es auch gegeben, wenn die Kompetenzen in Deutschland anders gelagert wären. Der Bund hat vorgemacht, dass er auch nicht schneller ist als die Länder: Er hat sehr lange gebraucht, um die Bundesnotbremse zu beschließen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat in der Pandemie insgesamt gute Arbeit geleistet und sachgerecht, auch angepasst an die Situation vor Ort, reagiert.

Nach Treffen der Ministerpräsidenten waren Bürger oft verwirrt, weil am Ende doch jedes Land das gemacht hat, was es wollte.

Es ist ein großer Vorteil, dass wir mit den Ministerpräsidenten Leitlinien beschließen konnten, die dann an die regionalen Gegebenheiten angepasst worden sind. Entscheidungsmöglichkeiten vor Ort erhöhen die Akzeptanz der Bürger. Es ist vertretbar, wenn sich zum Beispiel bei den Schulen die Regelungen zwischen den Ländern je nach Infektionslage leicht unterschieden haben. Es schickt doch niemand seine Kinder in unterschiedliche Bundesländer zur Schule.

Sie kandidieren für den Bundestag und nicht mehr für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Sind Sie froh, bald die Last los zu sein, ganz an der Spitze zu stehen – zumal nach diesem Jahr an der Spitze der Ministerpräsidentenkonferenz?

Ich empfinde das nicht als Last. Ich habe ja freiwillig kandidiert und darum gekämpft, Regierender Bürgermeister zu werden. Und auch die Aufgabe an der Spitze der Ministerpräsidentenkonferenz ist sehr spannend. Man wächst in das Amt hinein – bis man kaum noch bemerkt, wie lang die Arbeitstage geworden sind. Aber ich freue mich jetzt auch auf eine neue Herausforderung im Bundestag.

Der Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahl, Franziska Giffey, ist gerade der Doktortitel aberkannt worden. Ist das nicht eine schwere Hypothek im Wahlkampf?

Nein. Der Entzug des Doktortitels wird der Berliner SPD weder schaden noch helfen. Am Wahltag werden andere Themen im Vordergrund stehen.