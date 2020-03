Michael Bloomberg gibt auf: Ex-Bürgermeister von New York zieht Kandidatur zurück

Anzeige

Washington. Der Milliardär Michael Bloomberg ist aus dem US-Präsidentschaftsrennen der Demokratischen Partei ausgestiegen. Bloomberg unterstützte am Mittwoch den Bewerber Joe Biden.

Zuvor hatte er bei den Vorwahlen am “Super Tuesday” einen Dämpfer verpasst bekommen. Er gewann nur im Überseegebiet Amerikanisch-Samoa und erhielt mehrere Dutzend Delegierte an anderer Stelle. Biden hatte in südlichen US-Staaten abgeräumt, in denen Bloomberg Millionen von Dollar für seinen Wahlkampf ausgegeben hatte.

Bloomberg war darauf aus, in den “Super Tuesday”-Staaten groß herauszukommen. Er steckte mehr als 500 Millionen Dollar seines eigenen Vermögens in den Wahlkampf.

RND/AP