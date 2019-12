Mesut Özil legt sich mit China an - mehr als nur ein Tweet

Anzeige

Berlin. Geng Shuang entschied sich für den Ton eines Lehrers. Eines Lehrers, der im Ton beherrscht bleibt, nachsichtig gegenüber einem schwer Belehrbaren. Doch zugleich scheint dieser Lehrer keinen Zweifel daran zu haben, dass die strengen Noten und andere Machtmittel auch diesen Schüler schon zur Räson bringen werden.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums also sagte am Montagnachmittag, dass Mesut Özil offenbar getäuscht sei „von ­Fake News“. Er könne sich gern in der Provinz Xinjiang selbst ein Bild von der Situation machen. „Solange er einen gesunden Menschenverstand hat und die Prinzipien von Objektivität und Fairness hochhält, wird er ein anderes Xinjiang sehen“, sagte Geng Shuang.

So weit die gewählten Worte. Die rüderen wählte am Montag die „Global Times“, die Stimme von Chinas Kommunistischer Partei. Özil sei eine „verwirrte und rücksichtslose Person“, deren Verhalten „ernsthafte Folgen“ für Özils Verein Arsenal London haben könnte, hieß es da.

Das war die Drohung, die den pädagogischen Hinweis des Regierungssprechers um eine unmissverständliche Note ergänzte: Hier wird nach unseren Regeln gespielt – und wer sich daran nicht hält, der wird bei uns keine Geschäfte machen.

Mesut Özil stößt Debatte an

Und so ist es Mesut Özil, dem nach eigenen Worten an Politik nicht sonderlich interessierten früheren deutschen Nationalspieler, mit einem einzigen Tweet gelungen, eine Debatte über Fußball, Moral und Menschenrechte zu entfachen – und einen Ausblick darauf zu geben, was der Aufstieg von China für die Sportwelt auch bedeuten wird: eine neue Qualität des alten Streits, wie politisch der Sport ist.

Auslöser war eine Nachricht, die Özil am Freitag via Twitter in die Welt schickte: auf Türkisch, unterlegt von Halbmond und Stern in Blau und Weiß, den Symbolen der Unabhängigkeitsbewegung der Uiguren in der Provinz Xinjiang im Norden Chinas. „Oh Ostturkestan“, so beginnt er diesen Text voller Pathos mit jener Bezeichnung, die auch die uigurische Unabhängigkeitsbewegung verwendet; dann beklagt er das Leiden des Volkes der Uiguren und nennt deren Situation die „blutende Wunde“ der muslimischen Gemeinschaft.

Özils Motive sind nicht ganz klar. Sportlich läuft es für ihn bei seinem Verein, Arsenal London, schon seit Längerem nicht sonderlich gut. Vielleicht wollte er also die Verbundenheit mit seinen muslimischen Fans stärken, was ihm offenbar auch gelungen ist.

Schon bei seinem alten Kumpel Recep Tayyip Erdogan aber, dem türkischen Präsidenten, dem er einst öffentlichkeitswirksam Trikots schenkte und den er zu seiner Hochzeit einlud, dürften seine Worte nicht gut ankommen: Erdogan hat seine einst deutliche China-Kritik längst gegen pragmatisches Schweigen getauscht. Er verspricht sich von der Anbindung der Türkei an Chinas Projekt der neuen Seidenstraße wirtschaftlichen Nutzen. Da kommt der Hinweis auf die Situation der muslimischen Glaubensbrüder ganz und gar nicht gelegen.

Vielleicht muss man dem 31-jährigen Özil aber auch gar keine taktischen Motive unterstellen. Vielleicht wollte er nur die Wahrheit sagen.

Dann hätte er einfach recht – und befände sich mit seiner Kritik im Einklang mit Menschenrechtsgruppen und den UN, die in der Unterdrückung der Uiguren eine der schlimmsten Unterjochungen einer Minderheit seit Ende des Zweiten Weltkriegs sehen.

Folter und Gehirnwäsche

Dokumente, die internationale Medien vor Kurzem veröffentlichten, belegen verheerende Menschenrechtsverletzungen der Pekinger Führung in Xinjiang. Mehr als eine Million ethnische Uiguren und Kasachen sind dort in Lagern interniert. Peking bezeichnet diese als Umerziehungslager, aus denen inzwischen alle Uiguren entlassen worden seien. Beweise dafür blieb die Führung schuldig. Ehemalige Häftlinge berichten dagegen von Folter, Misshandlungen und Gehirnwäsche. Beobachter konnten nachweisen, dass Kinder systematisch von ihren muslimischen Eltern getrennt werden. Die Kinder kommen in Internate. Gerichtsverfahren? Gibt es nach Aussagen von Betroffenen bei all dem nicht.

Es herrscht ein System totaler Repression und Kontrolle – ermöglicht durch neue Überwachungstechnik, die China in der Provinz einsetzt und perfektioniert. Dazu hat Peking ein Scoringsystem entwickelt, das angepasstes politisches Verhalten und Folgsamkeit mit Vergünstigungen belohnt. Du hast dich das ganze Jahr über ruhig verhalten? Dann wird es auch mit der neuen Wohnung leichter – zum Beispiel.

Wohlverhalten gegen Vorteile, das ist das chinesische System. Und der Sport wird nun zum Vehikel, um auch den Rest der Welt in diesem Sinne zu erziehen.

Am Sonntag strich der chinesische Sender CCTV denn auch gleich mal die Übertragung des Premier-League-Spiels FC Arsenal gegen Manchester City. Özils „falsche Kommentare“ hätten den nationalen Fußballverband enttäuscht, erklärte die „Global Times“. Chinesische Fans protestierten gegen Özil: Einer postete ein Foto seines brennenden Özil-Trikots, andere schrieben einfach: „Wie enttäuschend.“

Arsenal London ohne Unterstützung für Mesut Özil

Der FC Arsenal versagte seinem Spieler sofort jede Unterstützung. In einer Mitteilung im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo erklärte der Verein, Özil habe lediglich „seine persönliche Meinung“ geäußert: „Arsenal hat immer an dem Prinzip festgehalten, sich nicht in politische Fragen einzumischen.“ Der Londoner Verein schwenkte sozusagen symbolisch die weiße Fahne. Genützt hat es nichts.

Chinas rigides Verhalten im Sport folgt mittlerweile einem Muster. Zu spüren bekommen hat das vor Kurzem auch die nordamerikanische Basketballliga NBA. Anfang Oktober rief der Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong auf: „Fight for Freedom – Stand with Hong Kong“, twitterte er.

Die Reaktion war harsch: Chinas Basketballverband stoppte die Zusammenarbeit mit der NBA, Sponsorenverträge wurden gekündigt, mehrere Spiele nicht übertragen – stattdessen zeigte CCTV Spiele der chinesischen Liga. Peking soll sogar die Entlassung Moreys gefordert haben, erklärte der Geschäftsführer der NBA, Adam Silver; Peking bestreitet das.

Morey wurde nicht entlassen, die Wogen haben sich dennoch geglättet, die NBA läuft in China wieder. Als einer ihrer wichtigsten Superstars, Stephen Curry, zuletzt aber in einem Interview nach Hongkong gefragt wurde, behielt er seine Meinung lieber für sich – während er sich zur Frage des Waffentragens in den USA oder zum Rassismus für gewöhnlich freimütig äußert.

China hat gegenüber den Ligen und Vereinen ein wichtiges Druckmittel in der Hand: die Macht über den wichtigsten Sportmarkt der Zukunft.

Immer mehr Vereine verdienen horrende Summen in China

So verdient die NBA schon jetzt Medienberichten zufolge eine halbe Milliarde Euro pro Saison in China. Tendenz: steigend. Auch die Vereine der deutschen Fußball-Bundesliga setzen auf China: Gleich sechs von ihnen – Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Schalke, Mönchengladbach und Frankfurt – betreiben eigene Büros in der Volksrepublik, ebenso wie seit Neuestem auch die Deutsche Fußball Liga. Marco Reus zum Beispiel hat eine eigene Seite bei Weibo. Deutsche Spieler und Vereine sind besonders beliebt – solange sie in Sachen Xinjiang und Uiguren schweigen, was sie bislang konsequent tun.

Noch deutlich weiter geht allerdings das Engagement der englischen Premier-League-Vereine. Manchester United etwa, in der Liga derzeit nur Sechster, ist zumindest im China-Geschäft Spitze: Erst Anfang dieses Monats schloss der Verein als Erster eine Kooperation mit der Alibaba-Gruppe. Künftig werden Spiele und Ausschnitte über die Alibaba-Plattformen an mehr als 700 Millionen Kunden vermarktet. Laut einer Umfrage hat United mehr als 253 Millionen Fans in China – gut viermal mehr als Großbritannien Einwohner hat.

Aber ist die Position der Vereine gegenüber China wirklich so schwach? Gibt es nur die Möglichkeit, zu schweigen und zu kassieren – oder aufzubegehren und leer auszugehen?

Partnerland Deutschland

Tatsächlich ist auch China auf die sportliche Entwicklungshilfe vor allem im Fußball angewiesen. So hat Peking einen Fußballplan aufgelegt, der das Land bis 2050 in die Weltspitze führen soll. Ein wichtiger Partner dabei: Deutschland. Der Deutsche Fußball-Bund hat 2016 eine offizielle Kooperation mit seinem chinesischen Pendant und dem Pekinger Bildungsministerium unterzeichnet. Trainer und Schiedsrichter reisen zu Ausbildungszwecken nach China. Der finanzielle Nutzen des DFB ist bislang überschaubar, das Interesse der Chinesen hingegen groß.

Ganz so einseitig ist das Machtverhältnis also möglicherweise gar nicht – zumal auch chinesische Fans mäßig begeistert sein dürften, wenn sie auf Dauer statt NBA-Basketball und Premier-League-Fußball nur noch die heimischen Ligen schauen könnten. Der NBA-Geschäftsführer Adam Silver hielt den Chinesen jedenfalls mitten in der jüngsten Auseinandersetzung entgegen, dass die Liga überall auf der Welt für bestimmte Werte steht – „und einer dieser Werte ist die freie Meinungsäußerung“. Stillschweigend hat Peking eingelenkt.

„Die Welt steht inmitten einer ideologischen Schlacht“, zitiert der britische „Guardian“ Professor Simon Chadwick, einen Sportökonomen mit dem Schwerpunkt China, „westlicher Liberalismus gegen östlichen Autoritarismus. Und der Sport ist eine der Frontlinien.“

Für Mesut Özil dürfte die Auseinandersetzung um seinen Tweet zumindest ein Gutes haben: Dass das Spiel des FC Arsenal gegen Manchester City in China nicht gezeigt wurde, bewahrte seine Fans davor, ihr Idol bei einer 0:3-Niederlage zu erleben. Özil wurde in der 59. Minute ausgewechselt, seine Leistung beschreiben Beobachter als „unauffällig“.

Auf dem Feld der moralischen Äußerungen agiert der 31-Jährige derzeit jedenfalls deutlich spektakulärer.