Messerangriff in Großbritannien: Mann sticht auf britischen Tory-Politiker ein

Der konservative Tory-Abgeordnete Sir David Amess ist bei einem Besuch in seinem Wahlkreis in Essex niedergestochen worden. Dies bestätigten die Polizei und das Büro des Abgeordneten. Der Angriff ereignete sich gegen Mittag in einer Kirche in Leigh-on-Sea. Die Polizei von Essex teilte mit, es habe mehrere Messerstiche auf den Abgeordneten gegeben und sie hätten einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit befinde er sich in Untersuchungshaft. Auch das Messer sei sichergestellt worden.

Die Beamten waren um 12.05 Uhr nach mehreren Anrufen wegen einer Messerstecherei ausgerückt und hatten den Mann kurz darauf festgenommen. Angaben über den Täter und die Hintergründe des Angriffs macht die Polizei zunächst nicht. Der 69-jährige David Amess vertritt Southend West in Essex seit 1983 als Abgeordneter. Er hat im Parlament nie einen Minister- oder Schattenministerposten bekleidet hat, sondern sich stattdessen für Themen wie Tierrechte einsetzt. Er ist verheiratet und hat fünf Kinder.

Genesungswünsche von Abgeordneten

Politiker aller politischen Lager äußerten sich entsetzt. Labour-Chef Keir Starmer twitterte, die Nachricht über den Angriff sei entsetzlich. Er denke an den Abgeordneten, dessen Familie und dessen Mitarbeiter.

Der frühere Parteichef George Iain Duncan Smith sagte, er bete für eine vollständige Genesung: „Meine Gedanken sind in dieser schrecklichen Zeit bei David Amess MP und seiner Familie. Dieses wütende, gewalttätige Verhalten kann in der Politik oder in jedem anderen Lebensbereich nicht toleriert werden“

Seine Stellvertreterin Angela Rayner fügte hinzu: „Im Namen von uns allen in der Labour Party möchte ich sagen, dass alle unsere Gedanken bei David sind und wir alle hoffen, dass er durchkommt und es ihm gut geht.“

2016 wurde die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox in ihrem Wahlkreis in Nordengland mit Messerstichen und Schüssen getötet. Ein Rechtsextremist wurde für die Tat verurteilt. Im Jahr 2010 wurde ein anderer Labour-Abgeordneter, Stephen Timms, in seinem Wahlkreis von einem durch Online-Videos radikalisierten Studenten niedergestochen.