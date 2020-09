Messer-Attacke in Stolberg: Polizei untersucht Verbindung zu NRW-Kommunalwahl

Anzeige

Stolberg. Eine mutmaßlich islamistische Messer-Attacke in Stolberg steht laut den Ermittlern möglicherweise in Zusammenhang mit der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Der Vater des Opfers (23) sei auf einem Werbemotiv der AfD zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren am Montag übernommen hat. Der mutmaßliche Täter habe vor oder während der Tat “Allahu akbar” gerufen.

Stolberg: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Die Tat in Stolberg bei Aachen ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Dabei wurde ein Autofahrer durch Messerstiche schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde nach kurzer Flucht von der Polizei gefasst. Bei dem Einsatz sollen neben dem Fahrer und Beifahrer auch ein Polizeibeamter verletzt worden sein. Das berichtet die Kölner Polizei auf Twitter.

“Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen laufen”, sagte ein Polizeisprecher in Aachen.

Ermittler: Mutmaßlicher Täter und Opfer sollen sich gekannt haben

Wie die “Welt” berichtet, sollen sich der mutmaßliche Täter und das Opfer gekannt haben. Laut Ermittlerkreisen habe ein mobiles Einsatzkommando die Fährte des flüchtigen Mannes nach der Tat aufgenommen und das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters rund drei Kilometer vom Tatort entfernt gestoppt haben. Zudem soll der 21-jährige mutmaßliche Angreifer als sogenannter Prüffall beim Staatsschutz geführt worden sein, wie die “Bild”-Zeitung berichtet.