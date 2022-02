Friedrich Merz: „Eine zurückhaltende Rhetorik ist immer besser“

Anzeige

München. Herr Merz, schlagen die USA mit ihren konkreten Kriegswarnungen – Russland wolle auch die ukrainische Hauptstadt Kiew angreifen – den richtigen Ton in dieser Krise an oder erleben wir einen Krieg der Worte?

Ich glaube nicht, dass die USA Erkenntnisse haben, die das wirklich ganz hart unterlegen. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf den Konflikt gerichtet ist. Wir brauchen einen engen Schulterschluss mit den USA, und sie brauchen uns. Die USA wissen, dass sie nicht alles allein machen können und es eine Arbeitsteilung mit den Europäern geben muss. Eine zurückhaltende Rhetorik ist immer besser. Wir sollten in unserer Sprache nicht auf eine Situation zusteuern, dass sich Prophezeiungen selbst erfüllen.

Wie kommt Putin aus dieser Spirale gesichtswahrend heraus, wenn er die Ukraine nicht angreift?

Je größer sein Druck wird, desto weniger steht das, was er erreichen kann, in Relation zu dem, was er tut.

Was könnte die Situation deeskalieren?

Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage für alle Beteiligten. Auch die Ukraine muss sich an die Abkommen von Minsk halten. Aber gegen diese Aggression von Russland hilft im Augenblick vermutlich nur Abschreckung. Russland muss wissen, dass es einen sehr hohen Preis für einen Überfall auf die Ukraine zahlen muss. Und da kann ich aus der Sicht der vielen Gespräche auf der MSC nur sagen: Putin unterschätzt vermutlich die Entschlossenheit des Westens!

Der Bundeskanzler hat in München von einer Neuverortung Europas und der transatlantischen Allianz gesprochen und eine Stärkung der Bundeswehr in Aussicht gestellt. Rechnen Sie mit einer deutlichen Aufstockung des Verteidigungsetats?

Die Haushaltsberatungen werden für die Koalition sicher sehr schwierig. Dann muss er auf der nationalen Bühne durchsetzen, was er auf der internationalen Bühne versprochen hat. Er nimmt offenbar sehr viel Rücksicht auf die eigene Partei. Er spricht auf Englisch klarer als auf Deutsch. Aber im Bundestag muss er Farbe bekennen, wenn es darum geht, die Zahlen zu liefern.

Noch ein Thema, das nichts mit internationaler Sicherheitspolitik zu tun hat, und trotzdem für Aufsehen in München sorgte: das Foto eines Mittagessens amtierender und früherer Topmanager mit ausschließlich Männern um den Tisch. Keine einzige Frau. Muss sich das ändern?

Ja, natürlich.

Wie?

Einfach machen. Schauen Sie sich die Zusammensetzung des CDU-Bundesvorstands an. Da haben wir bereits jetzt mehr Frauen, als wir nach der angedachten Quote heute erreicht hätten.