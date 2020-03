Merz zu Flüchtlingen in der Türkei: “Wir können euch hier nicht aufnehmen”

Anzeige

Berlin. Angesichts des Migrantenzulaufs an der türkisch-griechischen Grenze fordert der CDU-Vorsitzbewerber Friedrich Merz, der Türkei jegliche nötige Unterstützung zur Unterbringung von Flüchtlingen zu geben.

“Das ist zunächst einmal eine große humanitäre Katastrophe, was da gegenwärtig auf den griechischen Inseln stattfindet und auch zwischen Griechenland und der Türkei”, sagte Merz am Montag dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. “Die Bundesrepublik sollte helfen und vielleicht auch mehr helfen, als sie das bisher getan hat.” Deutschland müsse bereit sein, “jede Unterstützung, jede Hilfe auch an die Türkei zu geben, ein einigermaßen menschenwürdiges Unterkommen zu ermöglichen”.

"Deutschland muss die Kontrolle über seine Grenzen behalten”

"Und gleichzeitig müssen wir ein Signal an die Flüchtlinge dort geben: Es hat keinen Sinn nach Deutschland zu kommen", betonte Merz. "Wir können euch hier nicht aufnehmen." In Deutschland seien sich alle Beteiligten einig, so etwas wie beim Flüchtlingszustrom 2015/2016 dürfe sich nicht wiederholen. "Deutschland muss natürlich auch die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten, wenn es eine solche Situation erneut geben sollte, sagte Merz. Das Wort Kontrollverlust sei 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden, und das dürfe sich nicht wiederholen.

