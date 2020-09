Merz gegen Laschet: “Mit Vorfahren aus deutschen Kaiserhäusern kann ich leider nicht dienen”

Anzeige

Berlin. Im Rennen um den CDU-Vorsitz steht offenbar ein Nachfahre von Karl dem Großen gegen einen Hugenotten-Sprössling. “Ich stamme aus einer ganz normalen bürgerlichen Familie in Westfalen, mit eingewanderten Hugenotten aus Frankreich als Vorfahren mütterlicherseits”, sagte Vorsitzendenkandidat Friedrich Merz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Mit Vorfahren aus großen deutschen Kaiserhäusern kann ich leider nicht dienen.”

Zuvor war bekannt geworden, dass die Familie von Merz' Konkurrenten Armin Laschet laut eigener Ahnenforschung von Karl dem Großen abstammt.

In einer neuen Biografie über den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet wird außerdem geschildert, dass dieser in seinem Jugendzimmer ein Poster der polnischen Gewerkschaft Solidarność aufgehängt hatte. Merz hingegen begeisterte sich als Heranwachsender dagegen noch für Musik: “Politische Poster gab es in meinem Jugendzimmer auch nicht, da hingen Jimi Hendrix und The Who.”

Erst später sei dann auch Politik an die Wände gekommen: “1975 gab es dieses starke Wahlkampfplakat der NRW-CDU: Junge Frau, grüne Boxhandschuhe und die Aufforderung ‚Komm aus Deiner linken Ecke'. Die hing dann eine Zeitlang auch in meinem Zimmer”, sagte der 1955 geborene Merz.

Das gesamte Interview mit Friedrich Merz lesen Sie ab Samstagfrüh bei RND.de