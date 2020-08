Merkels Sommerpressekonferenz: Rückkehr der Krisenkanzlerin

Anzeige

Berlin. Das Leben steckt voller Überraschungen. Auch das einer Bundeskanzlerin. “Als ich im letzten Jahr meine Neujahrsansprache hielt, konnte ich mir – und so geht es wahrscheinlich auch Ihnen - wahrlich nicht vorstellen, was uns dieses Jahr 2020 bringen würde.” Es ist ein Ausdruck des Erstaunens, mit dem Angela Merkel ihre traditionelle Sommerpressekonferenz in Berlin eröffnet.

Der Jahreswechsel, auf den die Kanzlerin anspielt, scheint an diesem Freitagvormittag sehr weit zurückzuliegen. In grauer Vorzeit vor Corona. In der CDU wuchs damals das Unbehagen an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, was den von Merkel ausgetüftelten Plan für ihre Nachfolge an der Spitze von Partei und Kanzleramt ins Wanken brachte. Die Große Koalition hatte sich zwar nach dem Führungswechsel in der SPD zum Weiterregieren aufgerafft. Doch darauf, dass die Kraft noch bis zum Ende dieser Legislatur reichen würde, wollte kaum einer wetten.

Kurzum: Es lief nicht besonders gut für die Kanzlerin.

Vieles sprach dafür, dass Merkel zum Ende ihrer Amtszeit das Schicksal so manches Politikers auf seinen letzten Metern ereilen würde: Sie drohte, zur lahmen Ente zu werden. Präsent und respektiert, das schon. Aber nicht mehr entscheidungsfreudig und gestaltungswillig.

Doch dann kam Corona. Und mit der Krise kehrte die Krisenkanzlerin zurück. Angela Merkel ist so mächtig und geachtet wie nie zuvor. Doch die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgeschäden stellen die Kanzlerin auch vor eine gewaltige Bewährungsprobe. Vielleicht ist es die größte Bewährungsprobe ihrer Karriere.

Seit einem halben Jahr bestimme das Virus ihre Arbeit, sagt Merkel vor der Hauptstadtpresse. Eigentlich bleibt bei den Sommerpressekonferenzen der Kanzlerin kein Platz im Saal der Bundespressekonferenz leer - ein einziges Gewimmel von Reportern und Fotografen. Wann hat man schon die Möglichkeit, die Kanzlerin 90 Minuten lang alles Mögliche zu fragen, Politisches und auch Privates. An diesem Freitag aber ist der Saal Corona-bedingt nur spärlich besetzt. Der Kanzlerin dürfte es recht sein, mahnt sie doch in eindringlichen Worten dazu, die Pandemie nicht abzuhaken.

“Es ist ernst. Unverändert ernst.”

“Es ist ernst”, sagt sie und zitiert damit aus ihrer Fernsehansprache zu Ostern. “Unverändert ernst. Und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.” Merkel gibt drei Ziele für den Herbst aus. Erstens gelte es, “alles dafür zu tun, dass unsere Kinder nicht Verlierer der Pandemie sind”, sagt sie und kündigt ein “großes Beschaffungsprogramm” für die Digitalisierung des Unterrichts an. Zweitens müsse das Wirtschaftsleben am Laufen gehalten und – drittens – der gesellschaftliche Zusammenhalt gewahrt werden.

Merkel blickt sorgenvoll auf die nähere Zukunft. Manches werde im Herbst und Winter wohl noch schwieriger sein als jetzt im Sommer, wo vieles noch im Freien stattfinden kann. “Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen”, sagt sie. Aber schon kurz darauf stimmt die Kanzlerin einen helleren, zuversichtlichen Ton an. Sie lobt die Erfolge bei der Bewältigung des Virus in Deutschland. Sie führt dies vor allem darauf zurück, dass “die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt” habe.

“Ich werde für diese millionenfache Reaktion der Menschen immer dankbar sein”, sagt Merkel. Es ist ein vertrauter Ton. Merkel, die Mutmacherin. Spätestens in diesem Moment steht – unausgesprochen – wieder jener Satz im Raum, der Merkels Kanzlerschaft prägen dürfte wie kein zweiter: “Wir schaffen das.”

Déjà-vu in der Sommerpressekonferenz

“Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.” Merkels rechte Hand schnitt die Luft in Scheiben, als sie diesen Satz sprach. Ihr Blick fixierte die anwesenden Journalisten. Diese Szene trug sich fast auf den Tag genau vor fünf Jahren zu, während ihrer Sommerpressekonferenz am 31. August 2015. Zehntausende Syrer, Iraker und Afghanen hatten da von der Türkei nach Griechenland übergesetzt und zogen über die Balkanroute weiter Richtung Norden. Am Münchener Hauptbahnhof gab es Blumen und Teddybären. Im sächsischen Heidenau flogen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Deutschland war aufgewühlt. Merkels “Wir schaffen das” sollte Orientierung geben.

Auch jetzt, in der Corona-Krise, ist das Bedürfnis vieler nach Halt und Zuspruch groß. Doch ihren Satz von damals mag die Kanzlerin nicht wiederholen. Zu stark sind diese drei Worte aufgeladen. Sie sollten Einheit stiften und Zusammenhalt fördern, tatsächlich aber wurden sie zur Chiffre für Zwietracht. Merkels asylpolitischer Kurs entfremdete CDU und CSU voneinander. Im Sommer 2018 stand man kurz vor dem Bruch. Und auch in Europa gingen viele Partner auf Distanz. Nicht nur, aber vor allem die Osteuropäer warfen Deutschland bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen einen Alleingang vor.

Also sagt Merkel jetzt: “Jede Krise, jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache.” Die Situation sei damals eine spezielle gewesen. “Dieser Satz steht für sich”, sagt Merkel und fügt mit leichtem Bedauern an, dieser habe sich “ein bisschen zu sehr verselbstständigt”.

Bis heute hat die EU keine gemeinsame Asylpolitik

Haben wir es denn nun geschafft? Es ist eine Frage, auf die Merkel keine eindeutige Antwort findet. Sie lobt die Anstrengungen der Bürgerinnen und Bürger bei der Aufnahme und Unterstützung Geflüchteter. Sie lobt auch die Geflüchteten für ihre Bemühungen, in Deutschland Fuß zu fassen. “Natürlich gibt es auch Probleme”, schränkt sie ein und führt Schwierigkeiten bei der Rückführung von Menschen ohne Recht auf Asyl an. Zudem werde sich die mitunter problematische Eingliederung der Menschen in den Arbeitsmarkt jetzt, in der Corona-Krise, weiter erschweren.

Das größte Defizit im Umgang mit Migration sieht die Kanzlerin jedoch nicht in Deutschland, sondern auf der internationalen Bühne. Sie beklagt, dass die Europäische Union bis heute keine gemeinsame Migrationspolitik entwickelt hat. Und dass die Lebensbedingungen der Menschen vielerorts auf der Welt schlecht sind.

“Wir schaffen das”: Merkel sprach mit diesem Satz eine Behauptung aus, von der, wenn überhaupt, erst spätere Generationen werden sagen können, ob sie wahr wird oder nicht. Flucht und Vertreibung würden “ein langes Thema des 21. Jahrhunderts” sein, sagt sie am Freitag.

Die Kanzlerin rückt damit ihren Satz in vage, globale Sphären. So entziehen sich ihre Worte der Überprüfbarkeit. “Wir schaffen das”: Vielleicht liegt die große Wirkung des Satzes ja darin begründet, dass er eher eine Haltung vermittelt als ein konkretes Ziel.

“Was hat er mich?”

Merkel absolviert an diesem Freitag einen routinierten, aufgeräumten Auftritt. Einmal nur kommt ein wenig Heiterkeit auf. Da wird sie gefragt, ob sie die jüngste Aussage des früheren US-Botschafters Richard Grenell bestätigten könne, wonach US-Präsident Donald Trump die Kanzlerin verzaubert habe. “Was hat er mich?”, fragt Merkel. “Verzaubert.” “Ach so”, sagt die Kanzlerin und grinst. Sie berichte ja nicht aus internen Gesprächen, “insofern kommentiere ich das jetzt auch nicht”. Womit schon viel gesagt ist zum Verhältnis Merkel-Trump.

Die Kanzlerin hat sich an der Schwelle zum 16. Jahr ihrer Kanzlerschaft nichts vorzuwerfen. Gefragt nach einer rückblickenden Bewertung ihrer Asylpolitik vom Sommer 2015, als einige hierzulande nach Grenzschließungen riefen, sagt Merkel: “Ich würde die wesentlichen Entscheidungen wieder so fällen.” Und auch die Frage nach Fehlern im Corona-Management lässt Merkel an sich abperlen: “Ich finde, dass wir bislang nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben.” Merkel ist mit sich im Reinen. Für öffentliche Selbstkritik sieht sie keinen Grund.

Auch mit Ratschlägen für ihre Partei, die CDU, hält sie sich zurück. Sie halte sich aus “diesen Nachfolgefragen” heraus, sagt Merkel mit Blick auf die bevorstehende Wahl eines neuen Parteichefs. Eines aber lässt sie wissen: Die frühere Parteichefin ist für die Frauenquote in der CDU – “deshalb werde ich aus vollem Herzen zustimmen”.

Die Kanzlerin vermittelt nicht den Eindruck, dass ihr seit ihrem Rücktritt vom CDU-Vorsitz etwas fehlen würde. So könne sie sich jetzt voll aufs Regieren konzentrieren, sagt sie. “Es ist schon eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit.” Die Arbeit finde jetzt vor allem im Kanzleramt statt, per Videoschalten, was besser klappe als gedacht. Wobei man da nicht immer sicher sein könne, wer alles zuhört.

Gelegenheit, sich über ihren Ruhestand Gedanken zu machen, habe sie nicht. “Ich werde jetzt erst mal noch weiterarbeiten, und dann wird sich was finden”, sagt Merkel.

Wer weiß, was 2020 noch alles bringen wird.