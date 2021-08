Ukraines Präsident Selenskyj: Merkels Russlandpolitik „führt nicht zum Ziel“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgehalten und um Hilfe bei der Ausstattung der ukrainischen Marine gebeten.

Vor Merkels Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau machte Selenskyj zudem in einem Interview der Funke-Mediengruppe (Freitag) deutlich, dass er noch auf ein Scheitern des deutsch-russischen Gasleitungsprojekts Nord Stream 2 hofft. Merkel wird nach ihrem Besuch bei Putin am Sonntag Selenskyj in Kiew treffen.

Selenskyi: Putin ist irrational

Anzeige

Putin sei „irrational“ und, wenn es um die Ukraine gehe, „manchmal sogar hoch emotional“, sagte der ukrainische Präsident. Er warf Russland Vorstöße vor, „das Schwarze Meer und das Asowsche Meer zu blockieren“. Von Deutschland erwarte Kiew technische Partnerschaft. „Deutschland sollte uns etwa dabei helfen, die ukrainische Marine auszustatten“, sagte Selenskyj. Kiew habe die Forderungen des Grünen-Co-Chefs Robert Habeck, (defensive) „Waffen an die Ukraine zu liefern, sehr begrüßt“.

Er fügte hinzu: „Wir sind ein bisschen traurig, dass wir von den Regierungsparteien in Deutschland nicht die gleiche Unterstützung bekommen.“ Ukrainischen Medien hatte Selenskyj zuvor erklärt, er wolle bis 2035 eine „professionelle, mächtige“ Flotte aufbauen, die „jedem eine Abfuhr“ erteilen könne.

Video EU-Gipfel: Treffen zwischen Merkel und Putin scheitert 0:52 min Die Bundeskanzlerin hat bedauert, dass sich der EU-Gipfel nicht zu einem direkten Treffen der EU mit Russlands Präsident Wladimir Putin durchringen konnte. © Reuters

Kritik an Nord Stream 2

Anzeige

Der Kanzlerin sei „an einem gesunden - ja, sogar herzlichen - Dialog mit Russland gelegen“, konstatierte Selenskyj. „Merkel will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber die Fliegen bewegen sich immer weiter auseinander - die Entfernung zwischen ihnen wächst. Das führt nicht zum Ziel.“

Nord Stream 2 bezeichnete er als „eine Waffe“, die Moskau nutzen könne, um das Gasangebot zu verknappen und die Preise hochzutreiben. Doch „selbst wenn die Pipeline fertiggebaut ist, gibt es noch ein großes Fragezeichen, ob sie auch in Betrieb gehen kann“, sagte Selenskyj.

Anzeige

Die Inbetriebnahme nach der Fertigstellung brauche Zeit. „Internationales Recht muss befolgt, internationale Energie-Standards müssen eingehalten werden“, sagte er. „Wir werden die Zeit nutzen, um unsere eigenen Interessen zu verteidigen.“ Das Thema stehe bei seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am 30. August in Washington ganz oben auf der Agenda. „Unsere Chancen, dass das Projekt doch nicht zum Zuge kommt, liegen bei 30 bis 40 Prozent.“

Amnesty: Merkel soll Nawalny ansprechen

Menschenrechtler rufen Merkel dazu auf, den Giftanschlag auf den russischen Kremlgegner Alexej Nawalny bei ihrem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin anzusprechen. “Wir fordern die Bundeskanzlerin auf, gegenüber dem russischen Präsidenten weiter auf sichtbaren und substanziellen Ermittlungen zu bestehen”, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Berlin mit.

Merkel will Putin am heutigen Freitag, dem Jahrestag des Anschlags auf den Oppositionellen, in der russischen Hauptstadt Moskau treffen.

Merkels Sprecher Steffen Seibert hatte bereits im Vorfeld die Kritik Deutschlands am Vorgehen Moskaus wiederholt und von einer “schweren Belastung des Verhältnisses zu Russland” gesprochen. Deutschland und die EU forderten Russland zur Aufklärung des Falls auf und verhängten als Druckmittel auch Sanktionen. Das russische Außenministerium verlangte zum Jahrestag vom Westen einmal mehr Beweise für eine Vergiftung Nawalnys mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok.

Anzeige

Vergiftung von Oppostionellen

Der 45 Jahre alte Nawalny ist der schärfste Gegner des russischen Präsidenten. Der Oppositionelle war am 20. August 2020 auf einem Flug von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau ins Koma gefallen. Das Flugzeug legte wegen des Notfalls eine Zwischenlandung in Omsk ein.

Dort wurde Nawalny ins Krankenhaus gebracht, später dann nach Deutschland ausgeflogen, wo er in der Berliner Uniklinik Charité behandelt wurde und wieder zu Bewusstsein und zu Kräften kam. Nawalny sitzt seit Monaten in einem Straflager in Haft.

Amnesty sprach von einem “empörenden Verbrechen”. “Der Anschlag auf Nawalny folgt einem Muster unaufgeklärter Vergiftungsfälle in den vergangenen Jahren. Kritische Stimmen sind auch heute weiter in Gefahr, in Russland oder sogar im Ausland Opfer von Anschlägen zu werden.”

Der 45-Jährige müsse unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden, forderten die Menschenrechtler. “Nawalny ist ein gewaltloser politischer Gefangener, dem die Freiheit allein wegen der Ausübung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung entzogen wurde.”