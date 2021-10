Merkels Denkmal von Rom und ein neuer Sound mit Scholz

Anzeige

Rom. Angela Merkel vergewissert sich, dass sie auch wirklich getroffen hat. Sie steht inmitten der anderen G-20-Staats- und Regierungschefs vor dem Trevi-Brunnen in Rom. Der schönen Legende nach erfüllt er jeden Wunsch. Man stelle sich nur mit dem Rücken zu diesem großen barock-klassizistischen Bau aus dem 18. Jahrhundert und werfe Münzen über die Schulter in das sprudelnde Wasser. Merkel tut es auch. Dann dreht sie sich um und schaut den Glücksbringern hinterher.

Was sie sich gewünscht hat, behält sie für sich. Aber in der ewigen Stadt sieht man der gefühlt ewigen Kanzlerin an, wie jetzt zum Ende ihrer Amtszeit eine Last von ihr abfällt. 16 Jahre deutsche Regierung mit über 150 Gipfeln (EU, G 7, G 8, G 20, Nato) sind zwar nichts gegen dreitausend Jahre Rom, aber es passt, dass sich Merkel hier bei ihrem letzten G-20-Gipfel selbst ein kleines Denkmal setzt mit einer noch nie da gewesenen symbolischen Machtübergabe an ihren wahrscheinlichen Nachfolger.

Zum Auftakt des Gipfels am Samstag haben die Staats- und Regierungschefs ihre Plätze an dem riesigen runden Tisch in Rom schon eingenommen, als Merkel – in knallgelbem Blazer gut sichtbar zwischen den ganzen dunklen Anzügen – noch einmal aufsteht und in die zweite Reihe geht. Dorthin, wo ihr Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz sitzt.

Die seit der Konstituierung des neuen Bundestags am vorigen Dienstag nur noch geschäftsführende Bundeskanzlerin will noch etwas mit ihm besprechen. Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt kommt dazu und auch Merkels Gipfel-„Sherpa“ Lars-Hendrik Röller. Alle sollen sehen: Der Machtwechsel von der Christdemokratin zu dem Sozialdemokraten geht friedlich und kollegial vonstatten. Merkel kann loslassen.

Biden muss noch lernen

Nicht diese Zäsur wie 2005, als der damalige Kanzler und Wahlverlierer Gerhard Schröder (SPD) lieber „die Kirche im Dorf lassen“ und Merkel nicht als Wahlsiegerin akzeptieren wollte – bis er dann zerknirscht weichen musste und Trost suchte beim Energiekonzern Gazprom im Land seines russischen Freundes, des in seinen Augen „lupenreinen Demokraten“ Wladimir Putin. Oder die trotzige Realitätsverweigerung eines Donald Trump, der bis heute nicht wahrhaben will, dass Joe Biden nun die USA regiert.

Merkel nimmt Scholz in Rom zu all ihren persönlichen Gesprächen mit, wobei sie betont, „dass der Bundeskanzler nicht von Frau Merkel mit Gesprächsteilnahme ausgewählt wird in Deutschland, sondern im Deutschen Bundestag gewählt wird“. Aber das dürfte nur noch eine Formsache sein.

Beim Treffen mit Biden sitzt die Kanzlerin zwischen dem Präsidenten und Scholz. Das Weiße Haus muss sich allerdings noch an den Neuen gewöhnen. In einer Mitteilung über das Treffen wird der Name falschgeschrieben: Vice-Chancellor Olaf Schulz. Was eine unfreiwillige Komik hat, weil der vorige , glücklose SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz war. Der Schreibfehler wird schnell korrigiert. Jetzt wissen sie es in Washington.

Scholz ist bei diesem Gipfel vermutlich so richtig klar geworden, dass er in Kürze nicht mehr nur für Finanzthemen zuständig ist, sondern für alle Krisen dieser Welt. Für die Bekämpfung des Klimawandels, die Lösung der Konflikte mit der Türkei, die schwierige Rückkehr zu dem von Trump gekündigten Atomabkommen für den Iran.

Video G20-Gipfel: Sorge um Iran, Einigung auf Mindeststeuer 1:42 min Am Samstagabend trat Bundeskanzlerin Merkel in Rom vor die Presse, mit einem knappen Statement. Dabei sprach sie insgesamt von „guten Ergebnissen“. © Reuters

In Anbetracht dessen werden Erfolge ausgiebig gefeiert: zuallererst die G-20-Unterstützung für eine globale Mindestbesteuerung für internationale Großkonzerne wie Apple, Google oder Facebook, deren Umsatz höher als 750 Millionen Euro ist. Möglichst ab 2023 sollen sie ihre Gewinne mit 15 Prozent versteuern, egal, wo sie entstehen. Denn bisher haben einige Wirtschaftsriesen Globalisierung und Digitalisierung dafür ausgenutzt, in Steueroasen zu fliehen.

Es ist das Lieblingsthema von Scholz. Er hat das als Bundesfinanzminister mit eingefädelt. Er und auch Merkel sind stolz darauf, dass sie die Nerven bewahrt und trotz innenpolitischen Drucks keine nationale Lösung angestrengt haben. Sonst wäre die multilaterale Lösung jetzt kaum möglich gewesen. Merkel spricht von einem „Meilenstein“, von einem „klaren Gerechtigkeitssignal in Zeiten der Digitalisierung.“

Aber Klima und Corona bleiben gefährliche Baustellen. Mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Glasgow haben sich die G 20 zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens bekannt. „Also das Zwei-Grad-Ziel, möglichst nah an das 1,5-Grad-Ziel zu kommen“, wie Merkel die Verhinderung einer zu großen Erderwärmung beschreibt. Sie nennt das „ein sehr, sehr gutes Ergebnis“.

Video G20-Gruppe einigt sich auf 1,5-Grad-Klimaziel 1:04 min Die Mitglieder der G20-Gruppe haben sich darauf verständigt, sich gemeinsam hinter das 1,5-Grad-Ziel zum Klimaschutz zu stellen. © AFP

Das kann man nur nachvollziehen, wenn man die G-20-Gipfel in bitterer Erinnerung hat, die nur 19-zu-1-Ergebnisse hervorbrachten, weil Trump alles torpedierte. Trotzdem wirkt es wie eine zynische Beschönigung. Paris war 2015. Sechs verlorene Jahre.

Verlorene Zeit deutet sich auch in der wieder wachsenden Corona-Krise an. Werden Merkel und Scholz während des Regierungswechsels noch gemeinsam etwas gegen den Anstieg der Zahl der Neuinfektionen tun können? In einer Pressekonferenz werden die Unterschiede deutlich: Merkels Geduld mit den Ungeimpften ist am Ende, Scholz will ihnen keinen zusätzlichen Druck machen.

Angesichts einer Impfquote von fast 70 Prozent in Deutschland könne es keinen Lockdown mehr geben, sagt er. Merkel hingegen ärgert sich über die „Pandemie der Ungeimpften“ und fordert Kontrolle. „Dann sage ich ganz offen: Die Maßnahmen, die eingesetzt werden, (...) die müssen natürlich ab und an auch kontrolliert werden, sodass die Menschen merken, dass es ernst gemeint ist.“ Wenn es noch nach ihr geht, wird es bald ein Bund-Länder-Treffen geben. Déjà-vu.

„Moralisch nicht akzeptabel“

Global gesehen wird die Pandemie erst überwunden sein, wenn auch die Menschen in armen Ländern geimpft sind. Ihnen mangelt es an Impfstoffen, Deutschland an der Solidarität der Minderheit der Impfgegner mit der großen Mehrheit der Gesellschaft. In einem Altenheim bei Berlin starben jetzt mehrere Menschen. Ein großer Teil der Pflegekräfte soll nicht geimpft gewesen sein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) strebt bis Ende des Jahres eine Impfung von 40 Prozent der Bevölkerung und bis Mitte nächsten Jahres von 70 Prozent an. Die Quoten in armen Staaten liegen im einstelligen Bereich. Gipfelgastgeber Mario Draghi nennt die Unterschiede „moralisch nicht akzeptabel“.

2021 fehlen laut WHO noch 550 Millionen Impfdosen. Merkel verspricht, Deutschland werde in diesem Jahr 100 Millionen und im nächsten Jahr 75 Millionen weitergeben. Sie hebt hervor, dass die ersten Verträge des Herstellers Biontech mit Senegal und Ruanda für die Produktion von Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent geschlossen worden seien.

Das G-20-Format ist keine Weltregierung, aber die großen Wirtschaftsmächte können die von vielen als Impfungerechtigkeit beklagte Situation lindern. Pflegekräfte zu beklatschen, wie zu Beginn der Pandemie, reicht nicht und hat angesichts nicht erfüllter Ziele wie der Entlastung des Personals auch in Deutschland zu Enttäuschung geführt. Aber an symbolhafter Anerkennung soll es auch in Rom nicht fehlen.

Beim sogenannten Familienfoto bittet Draghi Corona-Helfer, Ärzte und Ärztinnen sowie Sanitäter mit auf die Bühne. Zwei Ärzte nehmen Merkel in die Mitte. Rein physisch fast zu viel der Nähe für die 67-Jährige, die immer noch keinem die Hand zur Begrüßung gibt, sondern nur die „Corona-Faust“. Die Spitzenpolitiker applaudieren den Menschenrettern auch jetzt. Merkel hat das nach eigenen Worten „sehr bewegt“. Und doch bleibt es etwas, wovon sich unterbezahlte und überlastete Pflegekräfte nichts kaufen können. Ebenso wenig Kliniken, die ihr Personal genau deshalb verloren haben.

Video Klimakrise, Corona, Steuern: G20-Gipfel in Rom 1:47 min Die Teilnehmenden werden über die Folgen der Pandemie, die weltweite Mindestteuer für Großunternehmen und über die Begrenzung der globalen Erwärmung sprechen. © Reuters

Neuer Ton aus Deutschland

Merkel lobt Draghi noch für seine „wunderbare Vorbereitung“ des Gipfels. In Rom brannte kein Viertel wie 2017 beim Gipfel in Hamburg, das damals von Scholz regierte wurde. Es sei spürbar, sagt Merkel, dass die Antiglobalisierungsbewegung in Hamburg noch viel stärker gewesen sei. „Und dass irgendwie alle begriffen haben, dass wir alle auf einem Planeten leben.“ Die Schönheit Roms zeige, welche historische Verantwortung auch die Politik heute habe. Es wäre wünschenswert, „dass auch eines Tages mal Menschen auf unsere Zeit zurückblicken, dass da was Vernünftiges entstanden ist“.

Scholz bringt auch in Rom immer wieder seine Botschaft rüber, Menschen Respekt zollen zu wollen. Für ihre harte Arbeit. Vor ihren Sorgen. Eine Gesellschaft könne nur erfolgreich sein, wenn niemand auf andere herabschaue, sagt er. Es müssten Beschäftigten auch die Ängste vor dem Wandel der Industrie zu Klimaneutralität genommen werden. Dann würden sie den Umbau auch unterstützen. Es ist ein anderer Ton, den sie da aus Deutschland auf internationaler Bühne hören.

Wie viel Merkel in ihm stecke, will ein Journalist wissen, nachdem Scholz sich schon im Wahlkampf gern als ihr Erbe präsentierte. Es wird eine lange, verschwurbelte Antwort über Europa und die Welt. Sie könnte von Merkel stammen.