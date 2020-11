Merkels Appell in der Corona-Krise: Eine letzte Warnung

Anzeige

Berlin. Im Ton gewohnt nüchtern, in der Sache außergewöhnlich dramatisch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Entscheidung von Bund und Ländern verteidigt, das Land wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen erneut herunterzufahren. Am Montag trat sie als Kassandra der Nation auf – sie beschrieb das Pandemiegeschehen als „Naturkatastrophe” und warnte vor einem „Ruin”. Sie drohte mit noch härteren Maßnahmen, wenn die aktuellen Beschlüsse nicht wirken.

Eine Botschaft wurde klar: Dieser Auftritt war der letzte Versuch der Bundesregierung, den moderaten deutschen Weg, der auf Einsicht, Vernunft und Wohlverhalten der Bevölkerung setzt, im Kampf gegen das Virus weiterzugehen. Letzte Warnung.

Klar ist nach dem Auftritt der Kanzlerin auch, dass die Bundesregierung mit ihren ständigen Appellen an die Bevölkerung die Sättigungsgrenze erreicht hat. Merkel hat noch einmal alle Register gezogen, zur Solidarität mit Alten und Kranken aufgerufen, mit Ordnungsstrafen gedroht, die Bedeutung des Kampfs gegen Corona für die Wirtschaft beschworen und ihren Amtseid in die Waagschale geworfen. Mehr geht nicht.

Merkel hat das klare Signal gegeben: Es liegt an Euch, Leute

Sollte also die Novemberbremse ihre Wirkung nicht entfalten, dann wird Deutschland Weihnachten im harten Lockdown liegen. Ihren Maßstab dafür hat die Kanzlerin auch formuliert: Das Pandemiegeschehen lässt sich nur kontrollieren und ist für das Gesundheitssystem nur verkraftbar, wenn die Zahl der Infektionen 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen nicht übersteigt. Aktuell sind es 127.

Merkel hat das klare Signal gegeben: Es liegt an Euch, Leute, ob Deutschland nun die Infektionszahlen senken kann. In ihrem Auftritt schwang die alte Hauruckpädagogik mit: Wer nicht hören kann, muss fühlen.

Selten konnte Merkel mit so viel Autorität auftreten wie in diesen Tagen: Ihre Umfragewerte haben alte Höhen erreicht, und in der fachlichen Beurteilung des Pandemiegeschehens hat sie Recht behalten. Einen Wahlkampf muss sie auch nicht mehr gewinnen. Das erleichtert das Formulieren unangenehmer Wahrheiten.

Ihre düstere, vielfach kritisierte Prognose von Anfang Oktober, als sie Deutschland 19.000 Neuinfektionen pro Tag vorhersagte, ist längst von der Realität überholt. Nun malt sie ein Katastrophenszenario mit einem völlig überlasteten Gesundheitssystem an die Wand, um die Menschen im Land abermals zu motivieren, die Ausbreitung des Virus durch persönlichen Verzicht zu verlangsamen.

Das Prinzip Angst-Einjagen ist nicht mehr so effektiv wie noch im März

Die Bürgerinnen und Bürger sind indes pandemiemüde. Ein Großteil ist zwar nach wie vor diszipliniert, aber das Prinzip Angst-Einjagen ist nicht mehr so effektiv wie noch im März, als die Bilder überfüllter Intensivstationen aus Norditalien ihre Wirkung entfalteten.

Hilfreich für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist es, dass sich Bund und Länder endlich gemeinsam auf klare Prioritäten einigen konnten: Schulen, Fabriken und Geschäfte bleiben offen. Private Feiern, Gaststätten, Hotels und der Kulturbetrieb haben das Nachsehen. Für die betroffenen Branchen ist der Weg bitter und trotz staatlicher Hilfen existenziell bedrohlich. Aber umgekehrt geht es halt auch nicht wie nach Ostern, als die Gaststätten zur Lockerung übergingen, während die Schulen und Kitas geschlossen blieben.

Die ungewohnte Einigkeit der Länderfürsten zeigt wiederum, wie ernst die Lage tatsächlich ist. So lange es noch Spielraum gibt, wird dieser sonst für eigene Profilierung und Extrawürste einzelner Länder genutzt. Der offene Umgang der Bundesregierung mit eigenen Fehlentscheidungen stärkt zudem das Vertrauen darauf, dass flexibel nach Lage der bestmögliche Weg gesucht wird.

Allerdings schenkt die Bundesregierung den Bürgern längst nicht in allen Fragen reinen Wein ein. Sie müsste endlich im Umgang mit der Corona-Warn-App mehr Ehrlichkeit an den Tag legen. Das System funktioniert völlig unzureichend.

Dass zu wenige positiv getestete Menschen ihr Ergebnis in die App einspeisen, liegt nicht an der Unwilligkeit der Infizierten, sondern an den Defiziten der App und der Hilflosigkeit der Hotlines. Die Corona-Warn-App bleibt in der Theorie ein sehr nützliches Instrument. In der Praxis hat sie sich als defizitär erwiesen.