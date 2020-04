Merkelmania in den USA: Die Gegen-Präsidentin

Anzeige

Washington. Schon die Überschriften lassen eine starke Sehnsucht verspüren. “Eine vernünftige Politik liegt in greifbarer Nähe”, titelt die Meinungsseite der New York Times über einem Bild mit der deutschen Kanzlerin. “Während Großbritannien stolpert, ist Deutschland erfolgreich im Kampf gegen das Coronavirus”, analysiert die Washington Post. Warum das so ist, erklärt das Polit-Magazin “The Atlantic” schon in der Schlagzeile: “Angela Merkel ist eine Wissenschaftlerin”. Die USA ist in Merkelmania.

Wenn amerikanische Journalisten in diesen Tagen über Deutschland berichten, haben sie bewusst oder unbewusst stets die Zustände in ihrer Heimat im Kopf: die viel zu späte und chaotische Reaktion ihrer Regierung auf die Corona-Pandemie, den Beinahe-Kollaps des Gesundheitswesens in New York, die Verwüstungen am Arbeitsmarkt mit mehr als 26 Millionen neuen Erwerbslosen in vier Wochen und die surrealen Ego-Shows ihres Präsidenten.

Im Land des vermeintlich tollsten Krisenmanagers der Menschheitsgeschichte wird Angela Merkel immer mehr zur sehnsuchtsvollen Lichtgestalt. #Coronakrise https://t.co/zXRbNgzXV2 — Karl Doemens (@Doppelgeist60) April 20, 2020

Schon früh haben New York Times und Washington Post von der anderen Seite des Atlantiks mit spürbarer Anerkennung über das deutsche Gesundheitswesen, die vergleichsweise frühen Tests und die sozial befriedende Wirkung des Kurzarbeitergeldes berichtet. Gewisse Pannen und Unzulänglichkeiten der deutschen Bürokratie schrumpfen mit 7000 Kilometern Distanz zu Fußnoten. Und im Kontrast zum eigenen, zunehmend abgedrehten Präsidenten, der inzwischen ernsthaft über das Injizieren von Haushalts-Desinfektionsmitteln zur Reinigung der Lunge fantasiert, strahlt die gänzlich unprätentiöse Regierungschefin in Berlin umso mehr.

Für das linksliberale Amerika mutiert Angela Merkel in der Coronakrise endgültig zur Lichtgestalt. Das merkte man spätestens, als Anfang der Woche die New-York-Times Kolumnisten Gail Collins und Bret Stephens darüber diskutierten, mit welcher Stellvertreterin der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ins Rennen gehen soll. "Wir müssten die Verfassung ändern", machte Stephens – in der Vergangenheit keineswegs ein Fan der deutschen Kanzlerin - einen ungewöhnlichen Vorschlag: "Dann würde meine Wahl auf Angela Merkel fallen." Collins widersprach – aber nicht in der Sache. Vielmehr argumentierte sie, dass Merkel an dem Job wohl kaum interessiert sei: "In diesen Tagen blicken die Europäer auf die Vereinigten Staaten mit einem gewissen Maß an Ekel oder Schrecken."

Schon in Harvard jubelten Merkel das linksliberale Bürgertum zu

Natürlich war der Personalvorschlag der Kolumnisten mit einem Augenzwinkern versehen. Aber die Wertschätzung der linksliberalen amerikanischen Öffentlichkeit für die deutsche Kanzlerin ist gewaltig. Bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Harvard-Universität vor einem Jahr wurde Merkel sogar für Errungenschaften bejubelt, die sie – wie die Ehe für alle – einst skeptisch sah oder – wie den Ausstieg aus der Atomenergie – zwischenzeitlich rückgängig gemacht hatte. Schon damals zog die nüchtern-bescheidene Regierungschefin die Sympathien all jener auf sich, die von dem protzenden Poltergeist im Weißen Haus angewidert waren.

In der Coronakrise verstärkt sich der Effekt noch einmal. Angela Merkel sei kein Kommandeur, sondern eine Wissenschaftlerin in Regierungsverantwortung, lobt die Autorin Saskia Miller im “Atlantic”. Mit ihrer Offenheit, der rationalen Versicherung, man werde die Krise bestehen und ihrem emotionalen Eingeständnis der Beschwernisse habe sie das Land auf die Herausforderung eingestimmt und einer drohenden Panik entgegengewirkt. Eine Mischung aus “ruhiger Bestärkung und klarsichtigem Realismus” macht auch New-York-Times-Korrespondentin Katrin Bennhold als Stärke der Kanzlerin aus. Außerdem verstehe Merkel die Wissenschaft und könne sie ihren Bürgern erklären. “Ohne jede Angeberei” sei sie nun mit ihrem Plan für die Rückführung der Restriktionen zur “De-facto-Führerin des Kontinents” geworden. “Führung durch Ehrlichkeit”, kommentiert der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Buchautor Ian Bremmer die Regierungserklärung der Kanzlerin vom Donnerstag.

Genau das ist es wohl, was viele Amerikaner bei ihrem Präsidenten am meisten vermissen. Gerade einmal 23 Prozent vertraut Trump nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur AP in der Corona-Krise. Eigentlich schare sich das Land bei Katastrophen um seinen Anführer, schreibt Shane Markowitz in der Washington Post. Tatsächlich seien Trumps allgemeine Zustimmungswerte mit 40 bis 44 Prozent einigermaßen stabil. Doch das sei “sehr wenig” im Vergleich zu ausländischen Regierungschefs. Dem Mann im Weißen Haus dürfte kaum gefallen, dass ihm als Beispiel erneut ausgerechnet jene Frau vorgehalten wird, mit deren spröder Rationalität er so gar nichts anfangen kann: Mehr als 70 Prozent der Deutschen sind mit Merkels Arbeit zufrieden.

