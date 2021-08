Merkel zur Lage in Afghanistan: „Bitter, dramatisch, furchtbar”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel entsetzt geäußert. „Das ist eine überaus bittere Entwicklung. Bitter, dramatisch, furchtbar.”, sagte die CDU-Politikerin am Montagabend bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Vor allem für die Menschen in Afghanistan, die diesen Weg mitgegangen seien. Viele hätten mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft auf Demokratie gehofft.

Seit dem Abzug der ausländischen Truppen habe man erleben müssen, wie die Taliban “in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit” das Land unter Kontrolle gebracht haben.

Diese Entwicklung sei auch bitter für Deutschland. In dem Einsatz über 20 Jahre sei gegen Terrorismus gekämpft und zusammen mit vielen zivilen Organisationen Wichtiges geleistet worden. „Niemals dürfen wir die Menschen vergessen, die diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt haben”, sagte sie.

Anzeige

Und weiter: „Wir haben alle die Entwicklung falsch eingeschätzt.” Sie schließe sich Außenminister Heiko Maas (SPD) in dieser Einschätzung an. Es sei aber nicht allein eine falsche deutsche Einschätzung gewesen, sondern eine internationale. Maas hatte am Montagnachmittag gesagt: „Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle - die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt.”

Merkel: Lehren ziehen und Ziele kleiner fassen

Man müsse nun Lehren daraus ziehen und die Ziele bei solchen Einsätzen kleiner fassen, so die Kanzlerin weiter. Dass die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt werde, wie es Ex-Verteidigungsminister Peter Struck 2001 sagte, hält sie aus damaliger Perspektive für richtig. Doch inzwischen habe sich die Lage relativiert.

Die Bundestagsfraktionen habe sie am Montag darüber unterrichtet, dass nun alles Nötige unternommen werde, um die deutschen Staatsangehörigen auszusetzen.

Anzeige

Von den 2500 Ortskräften, denen das Auswärtige Amt bislang ein Visum ausgestellt habe, seien bereits 1900 Menschen in Deutschland und ein Teil in sicheren Drittländern. Im Moment gehe es aber vorrangig um Menschen, die noch im Land seien und in der Entwicklungshilfe gearbeitet hätten. Das seien etwa 1000. Weitere 500 würden für NGOs arbeiten. „Wir werden versuchen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sie außer Landes zu bringen”, sagte sie. Auch Verhandlungen mit den Taliban nannte sie als Option.

Video Innenministerium: Evakuierte Afghanen dürfen einreisen 0:52 min Menschen, die angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan evakuiert werden, sollen auch nach Deutschland weiterreisen dürfen. © dpa

Anzeige

Mandat für Evakuierungseinsatz soll Bundestag am Mittwoch beschließen

Die Situation am Flughafen in Kabul sei indes angespannt. „Wir hoffen, dass unser erster A400M landen kann”. Wegen des großen Chaos auf den Rollbahnen war eine Landung der Bundeswehrflieger bis zum Montagabend nicht möglich.

Auch habe sie am Montag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesprochen. Man habe sich intensiv über die Evakuierung ausgetauscht und wolle eng zusammenarbeiten.

Am Mittwoch werde das Mandat für den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr im Bundestag beschlossen. Es solle auch um Flüchtlinge gehen, die nun möglicherweise nach Europa und Deutschland streben. Am Mittwoch werde man sich zudem auch auf europäischer Ebene verständigen. Doch: „Im Augenblick steht im Vordergrund die operative Evakuierung und möglichst viele Menschen noch außer Landes zu bringen”, sagte sie weiter.

+++Verfolgen Sie alle Entwicklungen in Afghanistan hier im Liveblog+++

Merkel hatte bereits am Vormittag von “bitteren Stunden” gesprochen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur machte Merkel am Montag in einer Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich, wie wichtig die gerade angelaufene Aktion der Bundeswehr zur Rettung von deutschen Staatsangehörigen, Angehörigen der Botschaft und Ortskräften sei. Demnach wies sie ausdrücklich auch auf die Tatsache hin, dass die Sicherung des Flughafens in Kabul nur mit Unterstützung von US-Truppen möglich sei.

Anzeige

Zahlreiche Menschen warten auf Rettung

Die Taliban hatten am Sonntag ihren Eroberungszug finalisiert und die Kontrolle über Kabul übernommen. Hunderte, wenn nicht gar Tausende flüchteten daraufhin zum Flughafen, der zum Teil unter Kontrolle der internationalen Truppen steht. Noch immer harren zahlreiche deutsche Staatsbürger, afghanische Ortskräfte, deren Familienmitglieder, Menschenrechtler, Journalisten und andere Gefährdete im Land aus und warten auf ihre Rettung.

Das Personal der deutschen Botschaft war am Sonntag an den Flughafen verlegt worden. 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reisten daraufhin nach Katar aus. Ein “operatives Kernteam” der Botschaft blieb laut Auswärtigem Amt am Flughafen von Kabul, um weitere Flüge zu koordinieren. Laut Verteidigungsministerium sollten drei deutsche Militärmaschinen an der Evakuierungsaktion teilnehmen.