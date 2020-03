Merkel zur Flüchtlings-Krise an EU-Grenze: “2020 ist nicht 2015”

Anzeige

Berlin. Die griechische Regierung hat für ihr hartes Vorgehen gegen Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze zuletzt viel Lob, aber auch Tadel erhalten. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel aber muss Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis an diesem Montag in Berlin keinen Rüffel fürchten.

Die Kanzlerin zeigt sich betont solidarisch mit Griechenland. Beim Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, wo sowohl Merkel als auch Mitsotakis zugegen sind, betont die CDU-Politikerin die Bedeutung der deutsch-griechischen Beziehungen. Diese seien, so Merkel, „auch für Europa in vielerlei Hinsicht von großer Wichtigkeit“.

Die Kanzlerin hebt Griechenlands heikle geografische – und damit auch politische – Lage hervor. Von den Kriegen und Konflikten im Nahen Osten sei Griechenland stärker betroffen als jeder andere EU-Staat.

Mit dem Schutz der europäischen Außengrenze nehme Griechenland eine große Verantwortung auf sich. „Dafür verdient es unsere volle Solidarität und unsere volle Unterstützung“, so die Kanzlerin, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu benennen.

Merkel verteidigt EU-Türkei-Abkommen

Sie spricht sich für den Fortbestand des maßgeblich von ihr ausverhandelten EU-Türkei-Abkommens aus. So müsse die illegale Migration durch legale Migrationsmöglichkeiten ersetzt werden, wie das mit dem EU-Türkei-Abkommen vorgesehen sei. Außerdem müsse die Regierung die Ursachen von Flucht bekämpfen, damit Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive haben können, sagt die Kanzlerin.

„Genau das ist die Philosophie, die das EU-Türkei-Abkommen trägt, für das ich mich 2015 eingesetzt habe und mich auch weiterhin einsetzen werde“, so Merkel.

Und die Kanzlerin versichert: „2020 ist nicht 2015“. Sie warnt jedoch auch vor hohen Erwartungen. Probleme von Flucht und Migration ließen sich nicht per Knopfdruck lösen. „Aber sehr wohl können wir es schaffen, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren“, so die Kanzlerin in ihrer Rede.

Merkel bekräftigt ihre Kritik an der Türkei, die innenpolitische Probleme auf dem Rücken von Flüchtlinge zu lösen versuche.

Merkel erkennt die Überforderung an

Zudem verteidigt die Kanzlerin die Entscheidung der großen Koalition, Flüchtlingskinder in Abstimmung mit EU-Partnern aufzunehmen. „Wir kennen die Belastung Griechenlands, die nicht erst in den letzten Tagen begonnen hat, wenn wir an die Inseln denken“, sagte Merkel.

„Griechenland kann das nicht alleine bewältigen. Deshalb wird sich Deutschland an einer Koalition der Willigen mit einem angemessenen Anteil beteiligen“, betont die Kanzlerin.

Der konservative griechische Ministerpräsident Mitsotakis ruft die Türkei zu einem raschen Kurswechsel in der Migrationskrise auf. Griechenland und die EU ließen sich von der Türkei nicht „erpressen“, sagte er in Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan müsse bei seinem Besuch am Montagabend in Brüssel zu einer Deeskalation beitragen.