Merkel zur Lage in Afghanistan: „Wir setzen die Evakuierungsmission so lange wie möglich fort”

Berlin. Es ist die wohl letzte Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Mittwoch nahm sie Stellung zur Lage in Afghanistan und der Rolle der Bundeswehr. Bei der Regierungserklärung sagte Merkel zur Lage in Afghanistan: „Wir werden Zeugen furchtbarer menschlicher Dramen”. Außerdem erklärte sie: „Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar, sie sind bitter. Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine Tragödie.” Merkel kündigte an, die Evakuierungsmission so lange wie möglich fortzusetzen.

Merkel zu Kritik: Deutschland ist keinen Sonderweg gegangen

Allen sei bewusst gewesen, dass der Truppenabzug zu politischem Druck führen würde, so Merkel. Es sei immer klar gewesen, dass der Afghanistan-Einsatz mit den USA stehen und fallen würde. Man habe aber unterschätzt, „wie atemberaubend schnell die afghanischen Kräfte ihren Widerstand gegen die Taliban aufgeben“ oder erst gar nicht aufnehmen. Beschleunigt worden sei dies, indem die politische Führung aus Afghanistan geflohen ist.

„Wir alle haben die Entwicklung unterschätzt, das gilt auch für Deutschland“, räumt die Kanzlerin ein. Allerdings betont sie, dass Deutschland keinen Sonderweg gegangen sei, für den es sich kritisieren lassen müsste. „Wir haben seit 2001 mit unseren Verbündeten zusammen gehandelt und tun das auch jetzt bei der Evakuierungssituation“. Fast die Hälfte der ausgeflogenen Menschen seien Frauen, so Merkel. Menschen mit 45 Staatsangehörigen seien durch die Bundeswehr in den letzten Tagen evakuiert worden.

Merkel: ziviler Betrieb des Flughafens aufrechterhalten

Seit 2013 habe die Bundesregierung kontinuierlich bedrohte Ortskräfte nach Deutschland geholt. „Das Ender der Luftbrücke in einigen Tagen (…) darf nicht das Ende der Bemühungen bedeuten, den Ortskräften zu helfen“, erklärte Merkel weiter. Die Bundesregierung wolle Wege schaffen, um Ortskräfte weiter zu schützen. Dazu forderte sie den zivilen Betrieb des Flughafens in Kabul.

Trotz der rasanten Machtübernahme durch die Taliban sei Merkel überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft in den letzten 20 Jahren auch Gutes in Afghanistan bewirkt habe. Man habe das Ziel des Afghanistan-Einsatzes erreicht, dass von Afghanistan keine Terroranschläge mehr ausgehen. Nun müsse man verhindern, dass Afghanistan wieder zum Hort des Terrorismus werde.

„Die neue Realität ist bitter“

„Die Taliban sind jetzt Realität in Afghanistan“. Weiter sagte sie: „Die neue Realität ist bitter, aber wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen.“

Merkel kündigte drei Schritte an: Als erstes die Evakuierungsmission so lange wie möglich fortzusetzen und Hilfsorganisationen stärker zu unterstützen. Außerdem schaue man nicht davor zurück, Gespräche mit den Taliban zu führen.

Kritik an der Aufnahme von Ortskräften und anderen afghanischen Flüchtlingen kommt von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland: „Es ist töricht und lebensgefährlich, Flüchtlinge aus Afghanistan zu holen.” Die Zahl von mehreren Millionen Geflüchteten sei überhöht. Er geht von einer vierstelligen Zahl an Flüchtlingen aus, die Deutschland aufnehmen solle. Außerdem lehnte er Auslandseinsätze grundsätzlich ab. „Unsere Armee hat im Ausland nichts zu suchen”, so Gauland.

SPD fordert: „Schonungslos die Geschehnisse aufklären“

Der SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich erklärte: „Wir werden schonungslos die Geschehnisse aufklären und Konsequenzen für internationale Einsätze und Ressorts ziehen.“ Er bekräftigte die Forderung nach einer Enquete-Kommissionen. „Die Situation in Afghanistan bleibt auch in diesen Stunden brandgefährlich“, so Mützenich weiter. Man wolle für die Menschen auf der Flucht und die betroffenen Länder die nötigen finanziellen Mittel aufbringen.