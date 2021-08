Merkel nach G-7-Treffen zu Afghanistan: „Wir wollen gemeinsam auftreten“

Anzeige

„Die Evakuierungen finden unter großen Anstrengungen statt“, betonte Merkel und erklärte, dass die Bundeswehr auch Ortskräfte anderer Länder, Menschenrechtler und Frauen evakuiert habe. Weitere Themen beim Treffen der G 7 waren die Fragen, ob und wann der zivile Flughafen in Kabul betrieben werden könne und wie eine inklusive Regierung aussehen kann. Die G 7 werde eine Gruppe zusammenstellen, die einen Fahrplan für Absprachen und Zusammentreffen mit den Taliban entwickeln sollen. „Wir wollen gemeinsam auftreten”, betonte Merkel.

Außerdem bestätigte Merkel erneut, dass Deutschland weitere 100 Millionen Euro an Soforthilfe für Afghanistan zur Verfügung stellen werde. Weitere 500 Millionen Euro stelle Deutschland für weitere Hilfen bereit, vor allem für die UN-Organisationen vor Ort.

Auch EU kündigt Hilfsgelder für Afghanistan an

Die EU stockt die Hilfen für Afghanistan und die Nachbarländer auf 200 Millionen Euro auf. Das sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Abend nach dem Treffen der G-7-Staaten. „Es ist unsere moralische Verantwortung, der afghanischen Bevölkerung zu helfen“, so von der Leyen weiter. In den nächsten sieben Jahren seien Hilfen von insgesamt einer Milliarde Euro geplant.

Die Hilfsgelder sind derzeit allerdings gestoppt. Die weitere Auszahlung werde an Bedingungen geknüpft, heißt es. Zu den Bedingungen gehören laut von der Leyen unter anderem die Einhaltung von Menschenrechten und Bildung für Frauen. Außerdem sollen die EU-Länder unterstützt werden, wenn sie Menschen aus Afghanistan aufnehmen. EU-Ratspräsident Charles Michel fordert zudem eine sichere Reise zum Flughafen für ausländische und inländische Bürger. Er kündigte zudem an: „Wir müssen irgendwie mit den neuen Machthabern umgehen, um den Menschen in Afghanistan eine positive Zukunft zu geben.“