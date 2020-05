Merkel: “Wir haben die allererste Phase der Pandemie hinter uns”

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zufrieden mit den den bisherigen Ergebnissen im Kampf gegen das Coronavirus. “Wir haben die allererste Phase der Pandemie hinter uns”, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin nach der Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Aber man stehe dennoch erst am Anfang. In der Schalte ging es angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen um weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen.

“Wir stehen an einem Punkt, an dem wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben”, sagte Merkel. Das sei gelungen, weil die Bürger “verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt und sich auf Beschränkungen eingelassen haben”.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte: “Es kann ein leichtes Aufatmen geben.” Entscheidend sei gewesen, dass man die Geduld bewahrt habe. Doch: “Die Sorge bleibt.”

Kontaktbeschränkungen werden verlängert

Bund und Länder haben sich unter anderem darauf verständigt, die Kontaktbeschränkungen grundsätzlich bis zum 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige aus zwei Haushalten treffen. “Die Kontaktbeschränkung ist die Mutter aller Fragen”, sagte Söder, gerade in der Phase ohne Impfstoff.

Außerdem können alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen. Die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wird aufgehoben.

Kliniken und Pflegeheime: Eine Besuchsperson pro Patient

Die weitgehenden Besuchsbeschränkungen für Kliniken, Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen werden bundesweit gelockert. “Die Menschen dort haben einen Anspruch darauf, dass wir an sie denken”, sagte Merkel. “Mir war wichtig, dass darauf hingewirkt wird.” Nordrhein-Westfalen und Bayern hatten schon am Dienstag die Auflagen gelockert.

Video Corona-Exit – auf diese fünf Faktoren schaut die Politik 1:14 min Es gibt viele Parameter, auf die sich die Politik im richtigen Vorgehen in der Corona-Krise stützen. Dabei gibt es fünf Faktoren, denen eine entscheidende Rolle © Tobias Dinkelborg/RND

In Schutzkonzepte der Einrichtungen und Verfügungen der Länder soll eine Regelung aufgenommen werden, wonach jedem Patienten oder Bewohner wiederkehrender Besuch durch eine definierte Person ermöglicht wird. Voraussetzung ist, dass es “kein aktives Infektionsgeschehen” der Corona-Epidemie in der jeweiligen Einrichtung gibt.

Mannschaftssportarten dürfen mit Individualtraining starten

Im Breiten- und Freizeitsport wird ein Trainingsbetrieb unter freiem Himmel wieder erlaubt - mit Bedingungen. Es muss etwa eine ausreichende Distanz von anderthalb bis zwei Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt werden.

Außerdem müssen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, eingehalten werden. Für Mannschaftssportarten beginnt die Wiederaufnahme des Trainings zunächst mit Individualtraining.

Bund überlässt Ländern weitere Entscheidungen

Im Laufe des Tages war schon bekannt geworden, dass der Bund den Ländern die Verantwortung für weitere Lockerungen weitgehend überlassen wird. Er besteht lediglich auf einer Obergrenze von Neuinfektionen, ab der wieder härtere Beschränkungen greifen müssen.

Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Dies sei eine “Notbremse”, sagte Söder.

Bund-Länder-Treffen nicht mehr wöchentlich

Wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht, entscheiden nun die Länder. Doch hier gebe es ein grundsätzlich einheitliches Vorgehen, berichtete der bayerische Ministerpräsident, wenngleich mit unterschiedlichen Nuancen. “Wir in Bayern führen zum Beispiel eine Maskenpflicht an Schulen ein”, sagte Söder. Die gelte nicht im Unterricht, aber außerhalb dessen im Schulalltag.

Die Bund-Länder-Treffen werden künftig nicht mehr wöchentlich, sondern wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden, betonte der bayerische Ministerpräsident.

