Merkel will Lockdown wohl um mindestens zwei Wochen verlängern

Der Corona-Lockdown soll nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer um mindestens zwei Wochen verlängert werden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf eine Videoschaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und den Staatskanzleichefs der Länder an diesem Mittwoch.

Unklarheit über Präsenzunterricht

Am 5. Januar wollen sich die Kanzlerin und die Landeschefs zum weiteren Vorgehen beraten. Offiziell läuft der Lockdown am 10. Januar aus. Sollte es zu einer Verlängerung kommen, so bleiben weite Teile des Einzelhandels, Hygienebetriebe, Hotels und Gaststätten noch über den 10. Januar hinaus geschlossen. Ob die Schulschließungen weiter verlängert werden, sei noch Streitthema. Die Kanzlerin besteht darauf, einige Ministerpräsidenten sind aktuell noch gegen die weitere Aufhebung des Präsenzunterrichts.

In den vergangenen Tagen hatten sich neben Ministerpräsidenten, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Braun auch Virologen und Verbände dafür ausgesprochen, auch nach dem 10. Januar und dem offiziellen Lockdownende weiter harte Corona-Maßnahmen aufrechtzuerhalten.