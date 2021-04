Merkel: „Werden in eine Übergangsphase kommen, die nicht einfach ist“

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt mit gemischten Gefühlen in die nähere Zukunft. „Wir werden in eine Übergangsphase kommen, die nicht einfach ist“, sagte Merkel im Anschluss an den Impfgipfel von Bund und Ländern am Montagabend in Berlin.

Es werde immer mehr Corona-Geimpfte geben, allerdings auch einen „relevanten Teil der Bevölkerung, der nicht geimpft ist“, betonte die Kanzlerin. Eine Impfquote von 50 Prozent und eine „Inzidenz von 100 in der Gesamtbevölkerung“ bedeute, „dass für Nichtgeimpfte eine Inzidenz von 200 besteht“, erläuterte sie. Deshalb bestünde auch dann weiterhin ein „erhebliches Risiko für das Gesundheitssystem“.

Beschlüsse hat die Runde zwar nicht gefasst, Merkel betonte dennoch: „Es war wichtig, dass wir diskutiert haben.“ Gegenstand dieser Diskussion seien Fragen des Grundrechtsschutzes und praktische Fragen gewesen.

Man müsse abwägen, welche Rechte geimpfte Personen zurückerhielten, aber auch im Blick behalten, was dies für die Infekionsgefahr der nicht geimpften Bevölkerung bedeute, sagte die Kanzlerin.

Am Ende ihrer Ausführungen bedankte sich Merkel für eine „gute, konstruktive Diskussion“ - vermutlich auch im Hinblick auf die chaotische, vergangene Ministerpräsidentenkonferenz.

Am Nachmittag hatten sich Vertreter des Bundes und die Regierungschefs der Länder per Videokonferenz zusammengeschaltet. Ein wichtiges, aber nicht umstrittenes Thema war die Aufhebung der Impfpriorisierung, die spätestens im Juni enden soll, wie Merkel bestätigte.