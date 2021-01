Merkel warnt vor Corona-Mutationen: „Nicht warten, um dritte Welle der Pandemie zu verhindern“

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Nachdruck vor den mutierten Varianten des Coronavirus gewarnt. “Wir müssen die Ausbreitung dieser Mutation so weit wie möglich verlangsamen”, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. “Wir dürfen nicht warten. Dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie und eine noch heftigere als jemals zuvor zu verhindern.”

Die Gefahr durch das mutierte Virus sei groß. Alle getroffenen Maßnahmen dienten dem Ziel, “in diesem Jahr die Pandemie in den Griff zu bekommen und schließlich zu überwinden”, betonte Merkel. “Wir handeln aus Vorsorge für unser Land.” Am Dienstag hatten Merkel und die Ministerpräsidenten die Verlängerung des Lockdowns beschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Grußwort auf dem digitalen Bundesparteitag die Rolle der CDU als Partei des Ausgleichs betont.

Zugleich sprach die Kanzlerin von zwei guten Nachrichten: Die Zahl der Neuinfektionen ginge zurück, zudem müssten weniger Menschen auf Intensivstationen behandelt werden. “Es ist sehr wichtig und ermutigend, dass sich die aktuelle Lage zu entspannen scheint”, sagte Merkel. “Das zeigt, dass die harten Maßnahmen sich auszuzahlen beginnen und dass die Mühe sich lohnt.”

Doch es gebe weiterhin die andere Seite der Medaille. “Wir haben es mit erschreckend hohen Todeszahlen zu tun, das ist furchtbar. Das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. Das sind Schicksale.”

Angesprochen auf die Zusammenarbeit mit dem neuen CDU-Chef Armin Laschet, erklärte Merkel: “Die Entscheidungen für die nächsten vier Jahre passieren unter der neuen Führung der CDU.” Es werde keine Probleme geben, dass sie weiter als Bundeskanzlerin diese Legislaturperiode zu Ende bringe. Dennoch: “Den Bürgern wird das immer klarer bewusst werden” - dass sie bald aufhören werde.

Über den neuen US-Präsidenten Joe Biden, der am Mittwoch in sein Amt eingeführt worden war, sagte sie: “Es gibt einfach mit Joe Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung.” Kontakt habe sie mit Biden nach der Inauguration noch nicht aufgenommen. Allerdings mahnte Merkel, es werde auch mit Biden nicht alles einfach. Deutschland müsse einen eigenständigeren Kurs verfolgen und etwa mehr in der Verteidigungspolitik tun.