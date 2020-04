Merkel warnt CDU-Präsidium vor „Öffnungsdiskussionsorgien“

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zu weitgehenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. Merkel habe in einer Konferenzschaltung des CDU-Präsidiums am Montagvormittag davor gewarnt, nicht „in Öffnungsdiskussionsorgien“ zu verfallen, berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung. Das Risiko eines Rückfalls in einen ungünstigen Verlauf der Corona-Infektionen sei riesig.

Laschet gegen Steuererleichterungen für Gastronomie

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet habe sich in der Schaltkonferenz gegen Pläne unter anderem Bayerns gewandt, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken. Gefordert haben dies unter anderem die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU).