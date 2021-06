Merkel, von der Leyen und die EU-Aufbauhilfen: „Wir haben ganz schöne Rückstände“

Anzeige

Berlin. Eigentlich ist es ein guter Tag für Angela Merkel, aber dann gibt es diese Panne. „Wir können Sie nicht sehen, nur hören“, sagt der Leiter des Kölner Gesundheitsamts, Johannes Nießen, der per Videokonferenz ins Kanzleramt geschaltet ist. „Das ist ja schrecklich“, sagt die Kanzlerin.

Neben ihr sitzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und eigentlich soll ein Erfolg bei der Digitalisierung gefeiert werden. Irgendwo zwischen Köln und Berlin hört der an diesem Vormittag erst mal auf.

Nießen hat dennoch einen Triumph zu verkünden: Im vergangenen Corona-Jahr habe sein Amt Infektions-Erfassungen vom Papier auf Internetformulare verlagert. „Wir konnten das klassische Faxgerät abschaffen“, sagt Nießen und zeigt Fotos von Aktenbergen und Computerarbeitsplätzen. Es ist das Jahr 2021.

„Sehen Sie uns wieder?“, fragt Merkel. „Leider nicht“, antwortet Nießen.

Geld für Digitalisierung und Klimaschutz

Eigentlich passt die Episode ganz gut. Von der Leyen hat Geld im Gepäck – oder zumindest eine Zusage: Rund 25,6 Milliarden Euro bekommt Deutschland aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Die EU-Kommission hat die dafür eingereichten Pläne der Bundesregierung gerade gebilligt. Ein großer Teil des Geldes soll in Klimaschutzprojekte fließen, über die Hälfte aber in Digitalisierung. Es sei im europäischen Vergleich der größte Anteil, sagt von der Leyen.

Das mag auch daran liegen, dass sich Deutschland bei der Digitalisierung im Vergleich eher im Mittefeld bewegt. Finnland, Schweden und Dänemark führten das EU-Ranking im vergangenen Jahr an. „Wir haben bei der Pandemie mitbekommen, dass wir da noch ganz schöne Rückstände haben“, sagt Merkel.

Man habe auch den Genesenenausweis erst mal „auf 80-Gramm-Papier ausdrucken und rausschicken“ müssen, bestätigt Nießen. Künftig solle das alles per App funktionieren.

Es werde für die Bürger sehr viel einfacher, stellt Merkel zufrieden fest. Von der Leyen listet auf, wofür die Bundesregierung das EU-Geld noch eingeplant hat: 2,5 Milliarden Euro für die Förderung von energetischer Sanierung von Häusern, 5,4 Milliarden Euro für E-Auto-Kaufanreize, den Ausbau von Ladesäulen und den Ersatz von Dieselbussen.

3 Milliarden Euro sind für die Digitalisierung in Krankenhäusern geplant. Außerdem soll Forschung zum alternativen Antriebsstoff Wasserstoff und zu energieeffizienteren Mikroprozessoren unterstützt werden. Geld für 90.000 Kita-Plätze ist auch vorgesehen. „Das freut mich besonders“, sagt von der Leyen, sie saß ja auch schon als Familienministerin neben Merkel.

„Ein Plan von großer Wichtigkeit“, bestätigt Merkel.

Kritik des Einzelhandels

Die Einzelhändler können in die Freude nicht ganz einstimmen. Der Handel sei eine der vom Lockdown und den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung am stärksten betroffenen Branchen gewesen, werde aber mit keinem Wort in dem Plan erwähnt, sagte Antje Gerstein, Europapolitik-Geschäftsführerin des Handelsverbands Deutschland (HDE), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Die Bundesregierung muss in den Blick nehmen, dass die vorgesehene Digitalisierung der Wirtschaft und Infrastruktur nicht nur auf die Industrie beschränkt bleiben kann, sondern auch den gesamten Dienstleistungssektor erfassen muss.“

Nötig sei für den Handel ein Digitalisierungsfonds in Höhe von 100 Millionen Euro.

In der Videokonferenz von Kanzleramt und Kölner Gesundheitsamt hat Merkel noch eine andere Frage. „Wenn man Ihnen zuhört, kriegt man ein bisschen Panik“, wendet sie sich an Amtsleiter Nießen.

Ob denn jede deutsche Großstadt durch denselben Prozess gehen müsse?

Man tausche sich aus, beruhigt Nießen. Inzwischen ist auch die Bildstörung zwischen Berlin und Köln behoben.