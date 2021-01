Merkel verkündet harte Maßnahmen – auch Kitas und Schulen bleiben dicht

Anzeige

Berlin. Bund und Länder haben sich auf weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt. Nach den Beratungen erläuterte Bundeskanzlerin Angela Merkel diese in einer Pressekonferenz. Dazu gehören ein verlängerter Lockdown, verschärfte Kontaktbeschränkungen (ein Hausstand plus eine weitere einzelne Person) und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots.

Merkel wies zu Beginn der Pressekonferenz noch einmal auf die Zahlen bei den Neuinfektionen und die Verzögerungen der Meldungen durch die Feiertage hin. Auch der Blick auf die Situation auf den Intensivstationen habe Bund und Länder dazu bewegt, nochmal weitreichende Maßnahmen zu beschließen. Ebenso habe die mutierte Corona-Variante dazu geführt, dass man mehr Vorsicht walten lassen müsse.

Verlängert wird auch der Lockdown an Schulen und Kitas bis Ende Januar. “Auch das wissen wir, dass es eine harte Entscheidung ist”, so Merkel, aber sie sei notwendig. Eltern sollen sich daher in diesem Jahr doppelt so lange für Kinder krankschreiben lassen dürfen wie üblich.

Man appelliere auch noch einmal an die Arbeitgeber, die Möglichkeiten des Homeoffice zu nutzen, sagte Merkel.

Bund und Länder hätten sich auch lange mit dem Thema Impfen beschäftigt, so Merkel. Man begrüße die gemeinsame Impfstoffbestellung der EU, das habe man noch einmal klar gestellt.

“Die Maßnahmen sind einschneidend” und angesichts der Lage auch härter, betonte Merkel. Aber sie seien absolut notwendig. Es sei der Versuch, bei den Zahlen noch einmal deutlich herunterzukommen. Sonst komme man von einer Lockerung schnell wieder in eine Verschärfung.

“Es ist jetzt keine Zeit für Halbherzigkeit”, betonte auch Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin und derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, sagte, die Lage sei nach wie vor ernst, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. Experten gingen davon aus, dass die Dunkelziffer recht hoch sei bei den Corona-Infektionen, daher gehe man davon aus, dass die Zahlen noch steigen werden. “Wir machen keine Experimente, wir setzen auf Sicherheit”, betonte der CSU-Chef.

Ein neues Treffen von Bund und Länder soll am 25. Januar stattfinden.