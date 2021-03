Merkel unzufrieden: Corona-Beratungen unterbrochen

Anzeige

Berlin. Die Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise sind unterbrochen worden. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Verhandlungskreisen erfuhr, äußerte Bundeskanzlerin Angela Merkel Unzufriedenheit mit den bisher beschlossenen Maßnahmen und habe deshalb eine Unterbrechung der Runde verlangt.

Merkel sagte demnach, die bisher geeinten Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen. „Wir sind seit 30 Minuten in einer für 15 Minuten geplanten Pause“, hieß es gegenüber dem RND aus Teilnehmerkreisen kurz nach 19 Uhr.

Einigkeit besteht bislang nur in wenigen, grundsätzlichen Punkten: Der bestehende Lockdown soll um drei Wochen bis zum 18. April verlängert werden. Zudem soll die Anfang März vereinbarte Notbremse konsequent umgesetzt werden: Öffnungsschritte sollen rückgängig gemacht werden, sobald die Inzidenzzahl sieben Tage lang 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner übersteigt.

Abgeschlossen ist zudem der Verhandlungspunkt „Ostern“ - ohne Einigung: In der Frage, ob es an Ostern Ausnahmen von den Auflagen geben soll, erzielt die Runde keinen Konsens. Weil sich Ministerpräsidenten und Kanzleramt nicht auf bundesweite Kontaktlockerungen für die Feiertage einigen konnten, soll der Kompromiss nach RND-Informationen darin bestehen, das den Ländern freizustellen: Die Bundesländer könnten dann je nach Inzidenz eigene Regelungen für Ostern beschließen.

Laut früheren Beschlussentwürfen hatten einige Länder durchsetzen wollen, dass zu Ostern bundesweit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen erlaubt werden, zuzüglich Kindern bis 14 Jahre.

„Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein“, lautete der Formulierungsvorschlag, der aber scheiterte. Derzeit sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Hausstand erlaubt, jedoch maximal fünf Personen im Alter über 14 Jahren.

Auch nächtliche Ausgangssperren sind noch nicht vom Tisch. Das Bundeskanzleramt hat in seinem Beschluss-Entwurf den Vorschlag gemacht, den Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung bis 5 Uhr zu beschränken, aber keine Anfangszeit genannt. Das wird von mehreren Ländern abgelehnt. Auch beim Umgang mit den Schulen hat die Runde bislang lange keine gemeinsame Linie gefunden. Die beiden Punkte sind auf einen späteren Zeitpunkt der aktuellen Runde vertagt worden.

Wegen kontroverser Diskussionen in der Länder-Vorbesprechung konnte bereits die Runde mit Merkel am Nachmittag erst gut anderthalb Stunden später beginnen.