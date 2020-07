Merkel und von der Leyen im Livestream, heute um 16.15 Uhr: Das Arbeitsprogramm der EU-Ratspräsidentschaft

Geberkonferenz: Syriens Regierung weist Ergebnisse zurück

Syrien leidet derzeit unter einer schweren Wirtschaftskrise, die die Not in dem Land weiter vergrößert. Bei einer Geberkonferenz für das Land hatten die beteiligten Länder Hilfen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro zugesagt. Die syrische Regierung weist die Ergebnisse der Konferenz zurück.