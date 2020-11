Merkel und Länderchefs einig: “Absolut nötiges Minimum an Kontakten”

Anzeige

Berlin. Trotz neuer Corona-Auflagen zum Monatsanfang bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch. Der Bund will noch einmal nachschärfen. Ein hohes Infektionsgeschehen sei “nur noch durch erhebliche Beschränkungen” zu kontrollieren, heißt es im Entwurf des Bundes vor dem Treffen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten.

Die Länderchefs haben am Montagvormittag gemeinsam über die am Nachmittag geplanten Verhandlungen beraten. Sie legten ein Gegenpapier vor, dass die Pläne des Bundes deutlich entschärfen würde.

Nach der Konferenz, die am Mittag startete, äußert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (CDU). Die Kanzlerin spricht von ausführlichen und intensiven Beratungen. Am heutigen Tage habe man Zwischenbilanz gezogen. “Wir wollten schauen, was wir verändern müssen”, so Merkel. Eine Trendumkehr sei noch nicht erreicht, die Dynamik des Infektionsgeschehens sei allerdings gebrochen.

Langfristige Konzepte kommende Woche

Als die Beschränkungen beschlossen wurde habe man sich noch in einem exponentiellen Wachstum befunden. Das man dies abschwächen konnte sei den Bürgern zu verdanken. Am 25. November wolle man sich erneut treffen um dann mitzuteilen, inwieweit man bis zum Jahresende planen könne. “Auch über die Zeit von Weihnachten und dem Jahreswechsel hinweg."

Die Bundesländer seien in der Mehrheit dafür gewesen, keine Änderungen vor der kommenden Konferenz an nächstem Mittwoch vorzunehmen. Merkel rief aber dazu auf, ein “absolutes Minimum an Kontakten” zu pflegen.

Bund und Länder rufen die Bürger gemeinsam auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Sie sollten gänzlich auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein. Auf diesen Appell verständigten sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert für die kommende Woche bis zum nächsten Treffen neue Konzepte. Vor allem beim Thema Schule müsse man sich noch austauschen. “Wir brauchen gemeinschaftlich klare Vorgaben in Deutschland wie wir mit dem Thema umgehen.” Schüler und Lehrer seien von der Pandemie besonders betroffen. Es gehe auch um die Steuerung des Leistungsdrucks aus der Angst heraus, die Schule könne bald wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen werden.

In der Videokonferenz wurde auch darüber diskutiert, ob künftig zunächst die Länder einen eigenen Beschlussvorschlag vorlegen sollten, den dann der Bund kommentieren könne. Bislang war es bei den Beratungen in der Corona-Krise immer umgekehrt gewesen. Ein abgestimmtes Länderpapier hatte es vorab noch nicht gegeben.

Über diese Punkte wurde heute bereits gestritten

Kontaktbeschränkungen

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nach dem Willen des Bundes nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet sein. Das gelte auch für Kinder, so die Kanzlerin.

Anstatt auf Verbote zu setzen wollen die Länderchefs hier lieber an die Bürger appellieren, ihre Kontakte weiter einzuschränken.

Private Treffen

Private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollen sich auf einen festen weiteren Hausstand beschränken. Den Passus des Bundes, in dem vorschlagen wurde, dass Kinder und Jugendliche angehalten werden sollen, sich nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit zu treffen wurde auf Druck der Länderchefs gestrichen. Auf private Feiern soll bis zum Weihnachtsfest jedoch ganz verzichtet werden.

Mobilität

Der Bund appelliert an Bürger, auf private Reisen und Tagestouren zu verzichten und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr zu meiden.

Quarantäne

Der Bund empfiehlt allen Menschen mit Erkältungssymptomen, sich nach Hause in Quarantäne zu begeben und dort fünf bis sieben Tage bis zum Abklingen der Symptome zu bleiben. In Absprache mit dem Arzt werde auch geklärt, ob ein Corona-Test erforderlich sei.

Diesen Passus wollen die Länderchefs ganz streichen.

Schulen

Der Bund schlägt auf Druck der Ministerpräsidenten vor, dass die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. War dort ursprünglich unter anderem noch die Forderung nach einer Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer im Unterricht und auf dem Schulgelände enthalten, heißt es in der Länderfassung nur noch, dass die Offenhaltung von Schulen und Betreuungseinrichtungen im Präsenzunterricht “eine hohe politische Priorität” habe.

Schutz von Risikogruppen

Besonders gefährdete Menschen wie Alte, Kranke oder Menschen mit Vorerkrankungen sollen nach dem Willen des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus von Dezember an 15 vergünstigte FFP2-Masken erhalten. Das ergebe rechnerisch eine Maske pro Winterwoche.

Impfzentren

Die Länder sind gehalten, ihre Impfzentren und -strukturen ab dem 15. Dezember so vorzuhalten, dass eine kurzfristige Inbetriebnahme möglich ist. Bis Ende November sollen sie dem Bund mitteilen, wie viele Impfungen sie am Tag planen.

Nachverfolgung von Infektionen

Da eine vollständige Nachverfolgung von Kontakten oft nicht möglich ist, sollen bei Ausbrüchen in einem Cluster wie beispielsweise Schulen oder Unternehmen Maßnahmen wie eine Quarantäne auch ohne positives Testergebnis angeordnet werden.

Maßnahmen Evaluation

Das Treffen an diesem Montag war nur für eine Zwischenbilanz gedacht. Wie es ab Dezember bis Weihnachten weitergeht, will der Bund mit den Länderchefs am 25. November erneut beraten.