Merkel und die wilden 16: Eine gewisse Corona-Unordnung bleibt

Berlin. Es war wie immer, wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Länder beraten. Die Beratungen dauern länger als beabsichtigt. Und die angekündigten Pressekonferenzen beginnen später. So auch am Donnerstag, als die Kanzlerin und die Länder-Regierungschefs zu einer Videoschaltkonferenz zusammen kamen – am Ausgang der Sommerferien und erstmals seit Monaten.

Lediglich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatten sich physisch nach Berlin begeben. Die Beratungen dauerten geschlagene fünfeinhalb Stunden. Am Schluss standen allerlei Ergebnisse und Merkels Appell, aufgrund steigender Infektionszahlen “noch mal einen neuen Anlauf zu nehmen”. Denn: “Es lohnt sich.”

So haben sich Bund und Länder fast einhellig darauf verständigt, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zu verhängen. Einzig Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) lehnte dies ab und erklärte, er werde die Regelung in seinem Land nicht mitmachen. Haseloff habe seine Ablehnung damit begründet, dass sich die Menschen in seinem Land an die Corona-Regeln halten würden, berichteten Teilnehmer. Dabei hatte Merkel den Vorschlag eines Mindestbußgeldes eingebracht. Darum soll es zwischen beiden zu einem Wortwechsel gekommen sein.

Neue Regelung für Rückkehrer aus Risikogebieten

Söder sagte zwar, der Verlauf sei “weniger dramatisch” gewesen als berichtet. Doch Merkel erwähnte Sachsen-Anhalt als abweichendes Land namentlich – was man, wenn man sie kennt, als Tadel verstehen darf. Und Tschentscher ließ wissen, man werde das Mindestbußgeld “auch vollziehen” – außer in Sachsen-Anhalt eben.

Haseloff erwiderte zeitgleich in Magdeburg: “Es gibt keine Notwendigkeit, unser System zu verschärfen.” Verschärfungen würden vor Gericht auch gar nicht standhalten, weil sie wegen der niedrigen Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt unverhältnismäßig sein.

Bund und Länder verständigten sich ferner darauf, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September zu beenden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen wiederum eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können. Diese Regelung soll möglichst ab dem 1. Oktober gelten. Überhaupt rief Merkel dazu auf, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten – und kündigte an, wer wissentlich doch dorthin fahre, könne mit einer Erstattung seines Gehalts fortan nicht mehr rechnen.

Schließlich sollen Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich sind, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden. Eine Länder-Arbeitsgruppe soll bis Ende Oktober Regelungen für einen einheitlichen Umgang mit Publikum bei bundesweiten Sportveranstaltungen vorschlagen. Söder stellte klar: Von Fußballspielen vor Publikum halte er bis auf weiteres nichts.

Nur: Den Eindruck einer gewissen Unordnung konnten diese Ergebnisse nicht zerstreuen. Und das hat seine Gründe.

Merkels Bestreben gelingt nur teilweise

Die Zuständigkeit für den Infektionsschutz liegt in Deutschland ja weitgehend bei den Ländern. Als die Infektionszahlen im März stiegen, gab der Bund für eine Zeit die Richtung vor, während einzelne Länder immer wieder Sonderwege gingen, wobei auch Versuche der parteipolitischen Profilierung eine Rolle spielten oder doch zumindest zu spielen schienen. Mühsam versuchte Merkel auf dem Höhepunkt der Pandemie, die Ministerpräsidenten in Schaltkonferenzen zu einheitlichem Handeln zu bewegen. Das gelang nicht immer.

Als sich die Zahl der Neuinfektionen im Mai auf einem konstant niedrigen Niveau einpendelte, gab sie das Krisenmanagement dann wieder an die Ministerpräsidenten ab. Konferenzen, in denen ein einheitliches Vorgehen besprochen werden konnte, fanden fortan nicht mehr statt. “Die Verantwortung liegt jetzt bei den Ministerpräsidenten und Landkreisen”, verkündete damals Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Seitdem beschließt jedes Land für sich, welche Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie gelten. Als Grenzwert, ab dem zusätzliche Beschränkungen gelten sollen, gelten 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den jeweils letzten sieben Tagen. Angesichts lokal unterschiedlicher Infektionszahlen zwischen Nord- und Süd- sowie zwischen Ost- und Westdeutschland kann das Delegieren von Verantwortung sinnvoll sein, freilich gelten inzwischen derart viele verschiedene Regeln, dass manche Grenzziehung willkürlich wirkt.

Vier Beispiele

Beispiel Kontaktbeschränkungen: In Bayern dürfen sich zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen, in Baden-Württemberg sind es 20, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es inzwischen keine Obergrenze mehr.

Beispiel private Feiern: In Niedersachen dürfen bei Hochzeiten 50 Menschen in geschlossenen Räumen feiern, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 75, in Bayern 100, in Bremen 250, in Berlin 500, in Hamburg 650 und in Brandenburg 1000.

Beispiel Großveranstaltungen: In Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind Messen und Kongresse in geschlossenen Räumen mit maximal 200 Menschen erlaubt, in Bremen liegt die Obergrenze bei 250, im Saarland bei 450. In Baden-Württemberg und Berlin dürfen 500 Menschen zusammenkommen, in Hamburg 650.

Beispiel Bußgelder: In Brandenburg und Sachsen-Anhalt wurde bisher kein Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht fällig. Nordrhein-Westfalen kassiert 150 Euro, Bayern 250 Euro und 500 im Wiederholungsfall. Bei der vierstündigen Fahrt des ICE von Berlin nach Frankfurt ändert sich die Höhe der Strafe für Maskenverweigerer gleich fünf Mal.

Ähnlich konfus wie die Länder agierte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die Gefahr, die Reiserückkehrer für das Infektionsgeschehen haben könnten, wurde in seinem Ministerium lange unterschätzt. Noch Ende Juli äußerte Spahn Bedenken gegen eine Testpflicht für Urlauber, die aus Risikogebieten kommen. Anfang August trieb er sie dann plötzlich voran und setzte sogar durch, dass die Tests kostenlos sind. Sein Argument: Es dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sich testen lassen.

Bild der Unordnung wird bleiben

Es war schon damals nicht schwer zu verstehen, dass die Massentestung die Labore irgendwann an die Kapazitätsgrenzen bringen würde. Doch Spahn blieb unbeirrt, bis er am vergangenen Montag eine weitere Kehrtwende vollführte. Keine Testpflicht mehr, dafür eine mindestens fünftägige Zwangsquarantäne. Sein wenig überraschendes Argument: Die Kapazität der Labore sei erschöpft, man müsse nun wieder gezielt Menschen mit Symptomen und mit Kontakt zu Covid-19-Patienten sowie Pflegekräfte, Ärzte und Pflegebedürftige testen.

Auch bei der Frage der Kosten legte Spahn eine 180-Grad-Wende hin. Vom solidarischen Krankenversicherungssystem war plötzlich nicht mehr die Rede. Stattdessen plädierte er dafür, dass die Tests, um eine Quarantäne vorzeitig zu beenden, selbst bezahlt werden müssen. Das war selbst den Gesundheitsministern der Länder, die die Zwangsquarantäne grundsätzlich mittragen, eine Umdrehung zu viel. Sie ließen den Punkt bei ihren Beratungen am vergangenen Montag offen.

Dass es nicht leicht werden würde, die neue Quarantäne-Regelung durchzusetzen, schwante Spahn schon zu Wochenbeginn. Denn Söder übte umgehend scharfe Kritik. Spahn setzte am Dienstag kurzfristig eine eigene Pressekonferenz an, um seine Pläne auch noch einmal öffentlich zu verteidigen. Doch es nutzte nichts.

Das Bild der Unordnung wird also bleiben. Wohl unterstrich Merkel erneut, dass Deutschland bisher “gut durch die Pandemie gekommen” sei. Jedoch sei das Wetter zuletzt günstig gewesen. Nun stehe der Herbst vor der Tür – mit mehr Begegnungen in geschlossenen Räumen. Söder warnte, die Infektionszahlen am Ende des Sommers seien “zu früh zu hoch”. Es gelte, einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Es werden jedenfalls nicht die letzten Beratungen von Bund und Ländern im Zuge der Corona-Pandemie gewesen sein. Und es wird auch beim nächsten Mal wieder länger dauern als geplant.