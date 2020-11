Merkel und die Länderchefs: Übertriebene Erwartungen

Anzeige

Berlin. Wieder eine Videoschalte. Wieder bangen. Wieder hoffen. Obwohl die Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs und -chefinnen inzwischen zur Routine im Corona-Krisenmanagement geworden ist, geht sie doch mit einer beinah kindlichen Erwartungshaltung einher. So als kämen da nicht Politiker zu Beratungen über Infektions- und Insolvenzkurven zusammen, sondern ein Orakel mit magischen Fähigkeiten.

Einerseits ist der hohe Anspruch an die Runde verständlich. Die Pandemie hat Unsicherheit und Ungewissheit in einem Ausmaß übers Land gebracht, das eine moderne, von ihrer Kontroll- und Gestaltungsmacht überzeugte Gesellschaft überfordert.

Zudem ist das Bedürfnis groß, dass sich die Einschränkungen und Entbehrungen der letzten Zeit endlich auszahlen; dass der Verzicht einen Sinn ergibt. Überdies trägt die nicht immer transparente, nicht immer widerspruchsfreie Beschlussfindung des Gremiums zur geheimnistuerischen Deutung seines Tuns bei.

Bei Betrachtung der Fakten ergibt sich allerdings kein Anlass für wilde Spekulationen über den Ausgang Treffens am Montag. Die vor zwei Wochen verschärften Einschränkungen konnten den Anstieg der Infektionszahlen verlangsamen. Stoppen konnten sie ihn nicht. Bei kälterem Wetter verlagert sich das Miteinander stärker nach drinnen; im Wintermonat Dezember ist das Bedürfnis nach Geselligkeit besonders groß – und nichts fördert die Ausbreitung des Virus so stark wie Geselligkeit. Warum also sollte es jetzt an der Zeit für Lockerungen sein?

Bis zu einem wirksamen Impfstoff werden noch Monate vergehen. Es wird ein Winter der Einschränkungen. An der Politik ist es, diese Einschränkungen umsetzbar und erträglich auszugestalten – mit erweiterten Testkapazitäten, finanziellen Nothilfen, modernisierten Unterrichtskonzepten. Hier muss die Ministerpräsidentenkonferenz liefern. Zaubern muss sie nicht.