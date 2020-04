Merkel: Über weitere Corona-Lockerungen erst am 6. Mai entscheiden

Anzeige

Berlin. Bund und Länder werden nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) voraussichtlich erst am 6. Mai über mögliche weitere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen entscheiden.

Die Auswirkungen der am Montag begonnenen Öffnung der Geschäfte könne man erst 14 Tage später abschätzen, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Andere Lockerungen träten auch noch später in Kraft. “Das heißt, wir können dann am 6. Mai über diese Fragen sprechen.”

Video Merkel: „Wir bewegen uns auf dünnem Eis" 1:48 min „Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang." sagte Merkel am Donnerstag. © Reuters

Da es auch noch andere wichtige Themen gebe, gehe sie davon aus, dass sie und die Ministerpräsidenten der Länder sich aber auch schon wie geplant am 30. April zusammenschalten würden.

Merkel sagte am Donnerstag in Berlin auf eine entsprechende Frage, man habe sich für diesen Termin verabredet. Zuletzt gab es Überlegungen in den Ländern, den Termin um bis zu eine Woche zu verschieben.

