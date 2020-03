Merkel trifft libyschen General Haftar in Berlin

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag den libyschen General Chalifa Haftar im Kanzleramt in Berlin empfangen und sich mit ihm über die Lage im Libyen-Konflikt ausgetauscht. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, bekräftigte die Kanzlerin, "dass dieser Konflikt keine militärische Lösung haben kann und dass deswegen ein Waffenstillstand und Fortschritte im politischen Prozess gemäß den Beschlüssen der Berliner Konferenz nötig sind".

Am 19. Januar kamen Akteure rund um den Libyen-Konflikt im Berliner Kanzleramt zusammen, um die zuvor vereinbarte Feuerpause in Libyen zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland zu vereinbaren. Danach kam es aber immer wieder zu Verstößen. Auch Haftar war während der Konferenz in Berlin anwesend, nahm aber nicht direkt an dem Treffen teil.

Der General der selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) konkurriert mit der Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch mit Sitz in Tripolis um die Macht in Libyen.

