Merkel trifft Helfer im Katastrophengebiet: „Wir stehen an Ihrer Seite“

Anzeige

Anzeige

Adenau. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Menschen in den von der Flut betroffenen Gebieten im Westen Deutschlands bei einem Besuch am Sonntag in dem rheinland-pfälzischen Ort Schuld die Solidarität und praktische Hilfe der Bundesregierung versichert. Sie zeigte sich nach Gesprächen mit Einwohnern und Helfern erschüttert über das Ausmaß der Katastrophe.

Bildergalerie Unwetter in Schuld: Bilder einer Katastrophe 1 von 25 1 von 25 Blick in den Ort Schuld im Kreis Ahrweiler am Tag nach dem Unwetter mit Hochwasser. @ Quelle: Thomas Frey/dpa

Merkel sprach davon, sich „ein reales Bild von einer surrealen Situation“ machen zu wollen. Ihr würde es schwer fallen, ein Wort für diese Verwüstung zu finden, sagte die CDU-Politikerin. „Es ist beruhigend wie die Menschen zusammenhalten und sich helfen. Wir stehen an Ihrer Seite.“ Sie versprach: „Die Bundeswehr wird so lange da bleiben, wie Hilfe benötigt wird.“

Anzeige

Die Bundesregierung werde bereits am Mittwoch ein Programm für rasche Hilfen auflegen, versprach die Regierungschefin. „Aber wir benötigen auch langen Atem“, sagte sie. „Ich bin mir aber sicher: Die bundesweite Solidarität wird anhalten.“

Merkel: Deutschland ist ein starkes Land

Die Bundeskanzlerin sagte, man hätte wieder einmal gesehen, „mit welcher Gewalt die Natur agieren“ könne. Dennoch seien die Menschen voller Hoffnung, ihre Region wieder mit Leidenschaft, Liebe und Kraft aufbauen zu können. „Das“, so Merkel, „soll auch realisiert werden.“ Deutschland sei ein starkes Land, dass dies glücklicherweise finanziell stemmen könne.

Wir müssen schneller werden beim Kampf gegen den Klimawandel. Angela Merkel Bundeskanzlerin

Anzeige

Merkel mahnte angesichts der Katastrophe, dass die Klimapolitik „stärker in den Mittelpunkt rücken“ müsse als in den vergangenen Jahren. Aus einem Ereignis könnte man keine Gesamtschau machen. Aber in der Summe sei kaum zu leugnen, dass dies Folgen des Klimawandels seien.

Merkel: „Wir müssen uns mehr mit Anpassungen an die Situation beschäftigen. Wir müssen schneller werden beim Kampf gegen den Klimawandel.“

Anzeige

Video Hochwasserkatastrophe: Schwere Unwetter auch in Bayern und Sachsen 1:17 min Der unwetterartige Regen hört nicht auf: Am Abend treffen schwere Unwetter Teile Bayerns, die Sächsische Schweiz und Österreich. © dpa

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), sprach von einer „traumatisierenden Situation“. Es gebe allein in Rheinland-Pfalz bislang 112 Tote. „Wir sind mit dem Herzen bei denen, die ihre Liebsten verloren haben, wir bangen mit den Angehörigen von Vermissten.“

Merkel versprach, im August im Wahlkampf wiederzukommen und sich über die Fortschritte in der Region zu informieren.

Sie äußerte sich kurz zum Lachen von Unions-Kanzlerkandidaten Armit Laschet (CDU) während einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Tag zuvor. Merkel sagte: „Die Betroffenheit ist auch in Nordrhein-Westfalen sehr groß.“

Steinmeier und Laschet waren zuvor in Region

Am Tag zuvor hatten sich Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Laschet erschüttert über die Situation in dem von starken Überschwemmungen betroffenen Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen geäußert. „Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannte, ihre Familienangehörige verloren haben - ihr Schicksal zerreißt uns das Herz“, sagte Steinmeier am Samstag.

Ministerpräsident Laschet kündigte schnelle unbürokratische Hilfen an. Beide Politiker würdigten zudem die große Solidarität und das Engagement der vielen Helfer.

Die Ortschaften seien von Verwüstung und Zerstörung gezeichnet, sagte Steinmeier sichtlich erschüttert. Vieles sei verloren und nicht leicht wieder herstellbar. Den größten Verlust hätten jedoch diejenigen zu tragen, die in den Fluten Angehörige verloren hätten. Es sei gut, dass Bund und Länder frühzeitig signalisiert hätten, dass den Menschen, die große Verluste erlitten haben, Hilfe zuteil werden solle.

Anzeige

Laschet kündigte für die betroffenen Regionen schnelle Hilfen an. Jetzt sei direkte und schnelle Hilfe nötig. „Wenn eine Wohnung zerstört ist, nichts mehr da ist, gibt es auch kein Geld, keine EC-Karte mehr“, sagte Laschet. „Und da unmittelbar zu helfen, ist das Allerwichtigste in den nächsten Tagen.“ Laschet dankte den vielen Helfern vor Ort. Viele von ihnen seien Ehrenamtliche.