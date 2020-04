Merkel: Tragen von Alltags-Schutzmasken jetzt “dringend empfohlen”

Anzeige

Anzeige

Berlin. In der Corona-Krise stimmten sich am Mittwoch Bund und Länder über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dabei Beschlussvorlagen aus dem Corona-Kabinett mitgebracht, der im Vorfeld der Konferenz mit den Ministerpräsidenten getagt hatte.

+++Hier geht es zum Livestream mit Angela Merkel+++

Nach den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten bedankt sich Angela Merkel noch einmal für das Durchhaltevermögen der in Deutschland lebenden Bürger über die Osterfeiertage. Das Gesundheitssystem habe so am Laufen gehalten werden können. Dies seien positive Nachrichten. Doch sei dies nur ein “zerbrechlicher Zwischenerfolg”, sagte die Kanzlerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Merkel: verfolgen von Infektionsketten "von entscheidender Bedeutung”

Aus dem Grund verkündet Merkel folgende Punkte, auf die man sich zwischen Bund und Ländern geeinigt habe. Im öffentlichen Raum ist das Tragen von Alltags-Schutzmasken jetzt “dringend empfohlen”. Auch der empfohlene Mindestabstand von anderthalb Metern zu nicht im Haushalt lebenden Personen bleibt bestehen. Zuwiderhandlung werde weiterhin bestraft. Darüber hinaus sei es wichtig, dass man Infektionsketten besser verfolgen könne. “Das ist von entscheidender Bedeutung.”

Anders als in den Beschlussvorlagen aus dem Corona-Kabinett festgehalten soll das Verbot von Großveranstaltungen bis 30.8. gelten. Das Tragen von Schutzmasken wird nun “dringend empfohlen”. Anders als nach Empfehlung des Bundes sollen Geschäfte bis 800 Quadratmeter unter Auflagen öffnen dürfen. In der Vorlage war noch von maximal 400 Quadratmetern die Rede. Auch Zoos sollen anders als im Kabinett beschlossen jetzt doch geschlossen bleiben.

Video Bund und Länder deuten Lockerungen in Virus-Krise an 1:11 min In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Neu-Infizierten laut RKI die der Genesenen nicht mehr überstiegen. Am Dienstag meldete das RKI rund 2100 neue Infekt © Reuters

Anzeige









Anzeige

RND/fw