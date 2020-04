Merkel stärkt die WHO gegen Trump - Maas droht USA mit Bedeutungsverlust

Anzeige

Berlin. Präsident Donald Trump irritiert die Partner der USA mit widersprüchlichen Signalen. Kurz nachdem er die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit harscher Kritik überzogen und die Einstellung von US-Zahlungen angekündigt hatte, lud Trump am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe führender Industrieländer zur Videoschalte ein.

Die USA haben in diesem Jahr die Präsidentschaft der G7 inne. Thema der Besprechung war: eine bessere Abstimmung nationaler Strategien im Kampf gegen das Corona-Virus.

Für die Bundesregierung nahm Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Schalte teil. Wie ein Sprecher Merkels im Anschluss mitteilte, habe die Kanzlerin “betont, dass die Pandemie nur mit einer starken und koordinierten internationalen Antwort besiegt werden kann”. Merkel sprach der von Trump so gescholtenen WHO in der Schalte “ihre volle Unterstützung” aus.

Die Bundesregierung ist besorgt über die Ankündigung Trumps, die USA würden ihre finanzielle Unterstützung und Zusammenarbeit mit der WHO einstellen – mitten in der globalen Corona-Pandemie. Trump hatte seinen Schritt mit der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ nach dessen Ausbruch in China begründet.

Am Mittwoch wiederholte der US-Präsident seine Anschuldigungen und bezeichnete die UN-Organisation als „Werkzeug“ in den Händen Chinas. Zudem zeigte sich Trump aufgeschlossen gegenüber der von rechten US-Medien verbreiteten Theorie, wonach das Coronavirus aus einem Labor der Millionenmetropole Wuhan stammen könnte.

Wer übernimmt den Betrag der USA?

Zwar räumt man auch innerhalb der Bundesregierung ein, dass die WHO zum Jahreswechsel 2019/2020 über die Ansteckungsgefahr des Virus nicht ausreichend informiert hat und Reformen innerhalb der Organisation nötig seien. Doch Kanzleramt und Auswärtiges Amt halten es für falsch, die WHO ausgerechnet jetzt, mitten in der globalen Pandemie, zu schwächen.

Diese Einschätzung ist auch unter den Partnern Deutschlands weit verbreitet. So sprachen sich am Donnerstagnachmittag die Außenminister von 20 Staaten für die Stärkung der WHO aus. In einer Videoschalte der von Außenminister Heiko Maas initiierten „Allianz der Multilateralisten“ riefen unter anderem die Vertreter Kanadas, Frankreichs, Mexikos, Singapurs und Südafrikas die WHO zur Koordinierung der Corona-Strategien auf und versicherten der Organisation hierzu ausreichend finanzielle Unterstützung – auch nach dem angekündigten Zahlungsstopp Washingtons.

Grundsätzlich halte er es ja für falsch, sofort einzuspringen, sobald einer ankündigt, seine Verpflichtungen aussetzen zu wollen. “Das kann als Ermunterung verstanden werden", sagte Maas nach der Besprechung mit seinen Amtskollegen. In dieser Lage aber sei die Bundesregierung dazu bereit, “die Mittel für die WHO hochzufahren”. Für den Ausbau der finanziellen Unterstützung hätten auch die anderen Außenminister geworben.

Maas warnt Trump

Maas sprach eine Warnung an die Adresse Washingtons aus: “Jeden Fußbreit, den sich die USA aus der Welt zurückziehen, werden andere besetzen.” Und dies seien dann nicht immer Staaten, mit denen man gemeinsame Werte teile. Indirekt verlieh Maas damit der Sorge Ausdruck, China könnten seinen wachsenden globalen Einfluss im Zuge der globalen Coronakrise weiter ausbauen.

Der SPD-Politiker hatte die „Allianz der Multilateralisten“ im Sommer 2018 ausgerufen. Im Herbst vergangenen Jahres kam die rund 50 Staaten zählende Runde am Rande der UN-Generalversammlung in New York erstmals zusammen. Maas hatte den informellen Kreis als Reaktion auf den schwindenden Einfluss internationaler Organisation wie etwa die Vereinten Nationen sowie der bröckelnden Geltung weltweiter Regeln etwa im Handelsbereich initiiert.

Bisher ist die „Allianz der Multilateristen“ nicht mit konkreten Vorstößen aufgefallen. Doch das soll sich in der Coronakrise ändern.

Arme Staaten sollen leichter an Tests und Medizin kommen

In einer gemeinsamen Erklärung verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten am Donnerstag zu konkreten Initiativen, um die globale Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So sollen ärmere Staaten mit schlechter Gesundheitsversorgung stärker als bisher unterstützt werden, um im globalen Wettbewerb um Tests und potenzielle Impfstoffe nicht das Nachsehen zu haben. Konkrete Pläne hierzu sollen nun ausgearbeitet werden.

Man darf gespannt sein, schließlich erschwert auch ein von der EU auf Betreiben Berlins erlassener Exportstopp für medizinische Schutzausrüstung Schwellen- und Entwicklungsländern den Zugang zu solch wichtigen Gütern.

Schuldentilgung pausiert

Zuvor hatten sich die G7-Staats- und Regierungschefs auf ein Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder geeinigt, nicht aber auf einen Schuldenerlass. So sollen diese besser in die Lage versetzt werden, die wirtschaftlichen Folgeschäden der Corona-Epidemie anzugehen.

Die „Allianz der Multilateralisten“ nahm sich überdies vor, gegen Desinformation und Propaganda vorzugehen. Sie äußern die Sorge darüber, Staaten könnten die Krise ausnutzen, um die Meinungs- und Informationsfreiheit einzuschränken. Die Außenminister vermieden es jedoch, Urheber von Desinformationskampagnen und Rechtsstaatseinschnitten beim Namen zu nennen.