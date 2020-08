Merkel Sommerpressekonferenz: Kanzlerin kann nichts aus der Ruhe bringen

Anzeige

Anzeige

Wer Überraschungen erwartet hatte, der wurde auch bei diesem 26. Auftritt der Kanzlerin in der Bundespressekonferenz enttäuscht. Angela Merkel zeigte sich in der Abenddämmerung ihrer Regentschaft wie schon in den Jahren zuvor: abwägend, klug, gelassen.

Ein Thema war – natürlich – die Corona-Pandemie. Merkel nannte das Virus “eine demokratische Zumutung”. Damit verbunden war das Eingeständnis, dass man seiner politisch kaum Herr werden kann, sondern sich mit klarem Kopf und einer gewissen Disziplin irgendwie durchwurschteln muss. In dem Zusammenhang offenbarte Merkel allerdings eine Schwachstelle. Denn auch sie konnte nicht schlüssig erklären, warum etwa die Herausforderung mit den Reiserückkehrern die Verantwortlichen zu überrollen scheint, obwohl sie doch lange absehbar war.

Ein zweites prägendes Thema war die Flüchtlingskrise und der vielleicht berühmteste Satz in Merkels Kanzlerschaft: “Wir schaffen das.” Hier wurde deutlich, dass sie unterm Strich Recht behalten hat. Die von interessierten rechten Kreisen beschworenen Horrorszenarien sind nicht Wirklichkeit geworden. Im Gegenteil: Der Zuzug von Flüchtlingen ist als Gegenstand von Beunruhigung weithin verdampft. Im Grunde gestehen das AfD und Co. auch selbst ein, indem sie sich auf die Corona-Misere stürzen. Merkel sagte, was zu sagen ist: Dass das Flüchtlingsthema im 21. Jahrhundert ein beherrschendes Thema bleiben wird, so lange sich die Lebensbedingungen in vielen Ländern nicht ändern.

Video Neue Regeln für Corona-Urlauber 2:09 min Bund und Länder erhöhen angesichts steigender Coronavirus-Infektionen den Druck auf Urlauber. © Reuters

Anzeige

Politik – das wurde in ihrer Pressekonferenz in kondensierter Form wieder einmal offenkundig – ist das Lösen von Problemen. Die Kanzlerin hat darin eine enorme Routine entwickelt, was ihr wiederum das Vertrauen der Bevölkerung einträgt. Wer immer Angela Merkel nachfolgt: So viel Routine und so viel Vertrauen wird er lange nicht haben.