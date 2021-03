Merkel: Deutschland muss Corona-Notbremse ziehen

Anzeige

Berlin. Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen muss aus der Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gezogen werden. „Ich hätte mir gewünscht, ohne Notbremse auskommen zu müssen“, sagte sie am Freitag nach dem Impfgipfel in Berlin.

Video Lauterbach fordert: Wir müssen zurück in den Lockdown 1:27 min Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert angesichts exponentiell steigender Infektionszahlen die Rücknahme von Öffnungen. © Reuters

Am Montag kommen Bund und Länder erneut zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu besprechen. Bereits im Vorfeld hatten mehrere Bundesländer angekündigt, ab Montag zunächst keine weitere Lockerungsschritte umzusetzen, oder Lockdown-Maßnahmen sogar wieder zu verschärfen.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hatten die Länder-Chefs von Berlin und Bayern bereits am Donnerstag vor weiteren Öffnungsschritten gewarnt. „Ich sehe nicht, dass wir großen Spielraum haben für andere Schritte, die Zahlen sprechen einfach eine andere Sprache“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der regulären Frühjahrskonferenz der Ministerpräsidenten am Donnerstag in Berlin.