Merkel nach Bund-Länder-Beratungen: Zeitspanne von jetzt bis Mitte März “existenziell”

Berlin. Bund und Länder haben sich angesichts der Gefahr durch Corona-Mutationen auf eine Verlängerung des Lockdowns auf den 7. März geeinigt. Die Zeitspanne von jetzt bis Mitte März sei “existenziell” mit Blick auf die Ausbreitung der Mutationen, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Mittwochabend. Es solle alles dafür getan werden, um nicht in eine “Wellenbewegung hoch und runter, auf und zu” zu kommen. Bei Öffnungsmaßnahmen müsse genau beobachtet werden, welcher Schritt was für die Entwicklung der Fallzahlen bedeute.

Die Kanzlerin warnte vor einer dritten Welle. Der Grund seien die verschiedenen Varianten des Virus. Deshalb müsse man weiter vorsichtig sein. Die Mutation sei eine “Realität”. Sie nehme zu, die Frage sei, wie schnell.

Merkel: Maßnahmen zeigen Wirkung

Merkel sagte, die verhängten Maßnahmen zeigten Wirkung. Die Zahl der Neuinfektionen sei gesunken. “Wir können auch sehr zufrieden sein”, sagte die Kanzlerin. Es gebe aber die Virusvarianten. Es deute sich eine dritte Welle an, die bekämpft werden müsse. Dies könne um so besser geschehen, je mehr die Infektionszahlen weiter heruntergingen und Gesundheitsämter in der Lage seien, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.

Kontaktbeschränkungen sollen erhalten bleiben, auch die Reisebeschränkungen sowie die Anweisung, möglichst im Homeoffice zu arbeiten.

Sie habe zum Öffnen von Schulen und Kitas bestimmte eigene Vorstellungen gehabt, sagte Merkel, aber im Föderalismus gebe es tief verankerte Länderzuständigkeiten und das seien Schule und Kita. “Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.” Deshalb habe man gesagt, die Kultushoheit zähle und die Länder würden das in eigener Verantwortung entscheiden.

Die meisten Kitas und Schulen in Deutschland sind seit Mitte Dezember geschlossen oder nur in stark eingeschränktem Betrieb. Für Abschlussklassen gibt es Ausnahmen und für Kita-Kinder und Grundschüler Betreuungsangebote, wenn Eltern keine anderen Möglichkeiten haben. Die Länder handhaben das unterschiedlich streng. In Niedersachsen findet seit Januar an Grundschulen auch bereits in eingeschränkter Form Unterricht statt. Sachsen hatte bereits am Dienstag beschlossen, in der kommenden Woche den Grundschul- und Kita-Betrieb wieder aufzunehmen.

Friseure dürfen ab 1. März öffnen

Es sei zudem entschieden worden, dass Friseure ab 1. März öffnen dürfen. Es sei auch darüber gesprochen worden, wie nächste Öffnungsschritte aussehen könnten. Aus heutiger Perspektive könne der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuifnektionen pro 100.000 Einwohner erfolgen. Vorgesehen sei dabei der Einzelhandel. Alles weitere solle danach folgen, führte Merkel weiter aus.

Die nächste Beratung ist laut Merkel für den 3. März angesetzt.