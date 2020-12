Merkel mit dringlichem Appell im Bundestag: „Zu viele Kontakte, zu viele Tote“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Rede zum Haushalt einen dringlichen Appell an die Politiker in Bund und Länder sowie die Bevölkerung gerichtet. Alle sollten die Empfehlungen der Wissenschaftler in der Corona-Pandemie - allen voran die der „Leopoldina“ - ernst nehmen. „Wir haben zu viele Kontakte“, sagte sie. Auch die Zahlen der Intensivpatienten und der täglichen Toten seien nicht akzeptabel.

Sie warb für einen harten Lockdown mit Geschäfts- und möglichen Schulschließungen nach Weihnachten bis zum 10. Januar oder Fortsetzung mit Digitalunterricht. „Bund und Länder müssen etwas gemeinsam tun. Ich kenne meine Verantwortung.“

Außerdem müsse es möglich sein, die Schulferien auf „mindestens vom 16. Dezember an“ vorzuziehen. „Wir sollten nicht nach Tagen, sondern nach Resultaten rechnen“, betonte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bis Weihnachten seien es noch 14 Tage, fuhr Merkel unter lautem Raunen in den Reihen des Bundestags fort. „Bis dahin müssen wir unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren - das tut mir wirklich im Herzen weh.“

Es müsse jedoch ein Weg gefunden werden, die Schulferien um mindestens 3 Tage vorzuziehen. Merkel eindringlich: „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun. Das will ich nicht“.

„Der wichtigste Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Virus bei uns ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen“, so die CDU-Politikerin. Sie wäre überzeugt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung auch weiter dazu bereit sei.

Es sei ein Hoffnungsschimmer, dass erste Impfungen vielleicht Anfang des neuen Jahres beginnen könnten. Im ersten Quartal dürften aber noch nicht so viele Impfungen möglich sein, dass eine signifikante Veränderung in der Bevölkerung zu sehen sein werde.

Anzeige

Es gebe aber die Chance, gerade Hochbetagte und Pflegekräfte zu impfen - also in Bereichen, in denen gerade die meisten Todesfälle aufträten. Merkel sprach sich für eine „faire Verteilung“ von Impfstoffen auf der Welt aus. Es müssten auch die Entwicklungsländer berücksichtigt werden.

Sie hat die hohe Neuschulden finanzierten Haushaltspläne der Bundesregierung verteidigt. „Wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation“, sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf das Coronavirus am Mittwoch im Bundestag. „Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus.“

Anzeige

Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft. „Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten“, sagte Merkel.

Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei „alles andere als leicht“, räumte die Kanzlerin ein. Sie bedeute eine Belastung künftiger Haushalte und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen.

Merkel wies darauf hin, dass Industrienationen im Westen in diesem Jahr Wirtschaftseinbrüche verzeichnen, China hingegen mit einem Plus aus dem Jahr ginge. „Wirtschaft ist dort widerstandsfähig, wo die Pandemie unter Kontrolle ist.“