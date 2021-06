Merkel: „Man darf nicht menschenscheu sein in der Politik“

Anzeige

Berlin. Angela Merkel hat nach eigener Aussage während ihrer langen Zeit als Bundeskanzlerin vor allem Kraft aus dem Kontakt mit vielen Menschen gezogen.

„Ich glaube, dass man Freude an Menschen haben muss“, sagte Merkel am Montag bei einer Online-Diskussion mit Studentinnen und Studenten auf die Frage einer Teilnehmerin, was ihr über die 16 Jahre die Kraft für die Aufgabe gegeben habe.

Sie habe sich immer wieder gefreut, neue Menschen kennenzulernen, die sich engagieren und Lust haben, etwas zu verändern, sagte Merkel. „Also man darf nicht menschenscheu sein in der Politik, sondern muss einfach daran glauben, dass sich immer wieder Lösungen finden und dass es immer wieder Menschen gibt, die mitmachen“.

Politiker sollten ihrer Ansicht nach den Freiraum schaffen, dass jeder sein Leben möglichst gut leben und seine Ideale verwirklichen könne. „Das gelingt natürlich nicht so perfekt, wie ich mir das wünschen würde. Aber wenn möglichst viele Menschen sich einbringen können, sich austauschen können, unterschiedliche Meinungen haben können (...) das hat mir immer Freude gemacht, und das hat mir die Kraft gegeben.“

Merkel tritt bei der anstehenden Bundestagswahl nicht wieder an und hat angekündigt, auch sonst keine Ämter mehr zu übernehmen. Die 66-Jährige ist seit 2005 Bundeskanzlerin. Solange wie sie war vorher nur Helmut Kohl (CDU) im Amt (1982-1998).