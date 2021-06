Merkel: Luftverkehr auf erneuerbare Energiequellen umstellen – so schnell wie möglich

Anzeige

Berlin. Für mehr Klimaschutz beim Reisen muss der Luftverkehr aus Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) so schnell wie möglich auf erneuerbare Energiequellen umsteigen.

Erforderlich sei eine „disruptive Erneuerung“, sagte Merkel am Freitag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz. „Und das nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich, weil ja die Produktzyklen in der Luftfahrtindustrie sehr lang sind.“

Merkel sprach sich etwa dafür aus, die Nutzung synthetischer Kraftstoffe weiter voranzutreiben. Sie werden mit Hilfe von Strom hergestellt. „Derzeit lassen Preise und Menge noch zu wünschen übrig“, sagte Merkel.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, Kraftstoffe aus sauberer Elektrizität seien heute zehnmal so teuer wie herkömmliches Kerosin. „Das werden wir nur gemeinsam mit dem Staat schaffen.“ Mehrkosten müssten kompensiert werden.

Merkel zeigte sich überzeugt, dass die Preise sinken. Sie verwies auf die Solarenergie. Als Umweltministerin in den 90ern habe sie nie gedacht, dass damit Preisrentabilität erreicht werden könnte.