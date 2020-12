Merkel lehnt Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Kosten ab

Anzeige

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine finanzielle Belastung von Spitzenverdienern und Wohlhabenden zur Finanzierung der Milliardenkosten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie strikt abgelehnt. „Wir wollen keine Vermögensabgabe“, sagte sie am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag.

„Die Kernaufgabe heißt: Wie schaffen wir Wachstum? Denn über Wachstum können wir auch Mehreinnahmen generieren. Das wird die Strategie sein.“ Merkel betonte zugleich, dass die Bundesregierung auch keine Einschnitte bei sozialen Leistungen plane.

Der Bundestag startete am Mittwoch in seine letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt stand Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Regierungsbefragung den Abgeordneten eine Stunde lang Rede und Antwort. Als zentrales Thema galt dabei im Vorfeld der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie.

Am Mittwoch begann der zweite strenge Lockdown seit Beginn der Krise mit der Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf sowie der weitgehenden Schließung von Schulen und Kitas.