Merkel lädt zu Corona-Wirtschaftsgipfel - Spitzentreffen am Freitag

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit Spitzenvertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften über weitere Anti-Krisen-Maßnahmen in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland beraten.

Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Regierungskreisen bestätigt. Das Gespräch soll um 18 Uhr im Kanzleramt beginnen. Teilnehmen sollen auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD).

Das Bundeskabinett hatte am Dienstag ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine massive Ausweitung der Kurzarbeit vorsieht. Gesprochen werden solle „über die Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft und mögliche wirtschaftspolitische Gegenmaßnahmen“, heißt es in der Einladung zu dem Treffen.