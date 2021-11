Merkel kündigt starke Einschränkungen für Ungeimpfte an

Anzeige

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schaut mit großer Sorge auf das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionen in Deutschland. Laut übereinstimmenden Medienberichten will sie nun die Reißleine ziehen und kündigt starke Einschränkungen für Ungeimpfte an. Tägliche Tests für Ungeimpfte am Arbeitsplatz und Maßnahmen über das 2G-Modell hinaus seien möglich. Das berichten der Nachrichtensender NTV und RTL.

Eine Bestätigung aus dem CDU-Vorstand liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bislang nicht vor.