Merkel in Quarantäne: Kanzlerin hatte Kontakt zu Corona-infiziertem Arzt

Nach Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Arzt geht Bundeskanzlerin Angela Merkel in häusliche Quarantäne. Sie werde ihre Amtsgeschäfte von dort aus weiterführen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag mit. Der Arzt habe sie am Freitag vorbeugend gegen Pneumokokken geimpft.

+++ Aktuelle Corona-Meldungen: Hier geht’s zum Liveblog +++

Kurz bevor Merkel darüber informiert wurde, hatte sie bei einem Presseauftritt verschärfte Maßnahmen verkündet, um das Coronavirus in Deutschland einzudämmen - unter anderem ein Ansammlungsverbot für mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, sofern sie nicht zum gleichen Haushalt gehören.

Seibert sagte, Merkel werde in den kommenden Tagen regelmäßig auf das Virus getestet. Die Kanzlerin ist 65 Jahre alt.

RND/AP