Merkel im Bundestag: „Die notwendige Trendumkehr ist gelungen“

Ein Tag nach dem Bund-Länder-Gipfel erklärt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag: Am Tag nach den neuen Corona-Beschlüssen sagt sie, dass die notwendige Trendumkehr gelungen ist. Doch die „große Gefahr“ seien die „Mutationen des Virus“. Merkel erläuterte: „Sie sind inzwischen auch in Deutschland angekommen. Am häufigsten kommt bei uns die englische Variante vor. Trotz sinkender Inzidenzen, müssen wir wissen, dass sich darunter eine neue Virusvariante aufbaut.“ In ihrer Regierungserklärung erinnerte sie außerdem an die Corona-Toten: „Die Verstorben sind unsere Mütter und Väter. Die Trauer um sie steht immer im Raum.“

Verlängerung des Lockdowns

Am Mittwoch einigten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit dem Bund auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. Friseure dürfen allerdings schon ab dem 1. März öffnen, da vor allem ältere Menschen auf das Haareschneiden und -waschen angewiesen sind. Sobald eine „stabile“ Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen erreicht ist, sollen weitere Öffnungen folgen.

Über die Öffnungen der Schulen und Kitas entscheiden die Länder hingegen selbst – der Bereich der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen hat Priorität, hieß es.

Was die Impfstrategie angeht, versicherte Merkel, dass alle Bürgerinnen und Bürger bis Ende des Sommers ein Impfangebot bekommen werden. Am 3. März wollen Bund und Länder erneut über die Corona-Beschlüsse beraten.