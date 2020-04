Merkel gibt nach Gespräch mit Ministerpräsidenten Pressekonferenz

Anzeige

Berlin. In der Corona-Krise stimmen sich am Mittwoch Bund und Länder über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dabei Beschlussvorlagen aus dem Corona-Kabinett mitgebracht, der im Vorfeld der Konferenz mit den Ministerpräsidenten getagt hat. Mittlerweile klar scheint eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland bis zum 3. Mai und eine Verlängerung der Grenzkontrollen bis zum selben Zeitpunkt.

Gelockert werden die Maßnahmen wohl für den Handel. Dort sollen unter anderem Geschäfte unter 800 Quadratmetern unter der Einhaltung von Hygienebedingungen wieder öffnen dürfen.

Einen regelrechten Streit unter den Ländern entfachte die Frage nach einem einheitlichen Vorgehen bei Schulöffnungen. Hier zeichnete sich bereits am Dienstag ab, dass die Bundesländer unterschiedlich vorgehen könnten. So verkündeten Nordrhein-Westfalen und Sachen bereits, dass sie nach Ostern den Schulbetrieb schrittweise wieder aufnehmen wollen.

Details aus den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten erläutert Angela Merkel in einer anschließenden Pressekonferenz.

