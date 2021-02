Merkel für Familien-Gipfel - vielleicht auch mit Kindern

Anzeige

Berlin. Der Koalitionsausschuss liegt nur ein paar Stunden zurück, Union und SPD sind stolz auf ihre Beschlüsse wie den einmaligen Kinderbonus von 150 Euro, da wird die Bundeskanzlerin geerdet. Am Donnerstagvormittag startet Angela Merkel einen Online-Dialog mit Eltern und Alleinerziehenden über die Probleme in Corona-Zeiten und bekommt einen Wust von Problemen und Alltagssorgen und viel Kummer zu hören. Und zu sehen.

Bei einer vierfachen Mutter, die 1989 als Flüchtlingskind aus dem Libanon nach Deutschland kam, fließen Tränen. Trösten fällt jetzt schwer. Niemand kann die Frau in den Arm nehmen. Sie erzählt von Eltern in Wattenscheid und Bochum, die Analphabeten seien und ihre Kinder zuhause bei den Schularbeiten überhaupt nicht unterstützen könnten. “Noch nie waren Probleme so sichtbar”, sagt sie. “Die Eltern sind machtlos.”

"Noch nie waren die Probleme so sichtbar"

Es gehe nicht nur um Laptops und Computer. Es gehe um Sprache und Kommunikation, um Bildung. Merkel fragt, was zu tun sei, Online-Konferenzen mit muttersprachlichen Ehrenamtlern? Studenten, die in Notgruppen Eltern unterstützen können? Ja, das sei eine Möglichkeit, antwortet die Frau.

Die Frauen und Männer, die an der Diskussion teilnehmen, tragen eine lange Liste von Härten zusammen, die das Leben der Familien in Corona-Zeiten oft an den Rand der Verzweiflung bringen. Ein Vater sagt: “Die Familien sind am Ende.” Die beste Lösung für sie wäre ein Ende des Lockdowns, die Öffnung der Kitas und Schulen. Homescooling und Homeoffice vertrügen sich einfach nicht.

Merkel will Zuversicht verbreiten, dass das Drama, wie sie sagt, bald enden werde. Die Zahl der Neuinfektionen sinke. Aber sie hört sich nicht danach an, dass sie mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei der Konferenz am 10. Februar die jetzige Frist für den Lockdown am 14. Februar auslaufen lassen wird. “Wir sind jetzt auf dem letzten Stück der Pandemie.” Aber es bleibe noch hart, betont die Kanzlerin. “Ich hoffe, dass das jetzt die letzten Wochen sind. Wenn das mutierte Virus nicht zu viel Ärger macht.” Was sie nicht wolle: “Jetzt nicht noch mal die Schulen aufmachen und dann wieder zu.” Dann lieber noch “drei Tage” länger und danach eine berechenbare Öffnung. Schulen und Kitas würden als erste wieder geöffnet.

Merkel: “Das geht an mir auch nicht spurlos vorüber”

Ein Vater sagt, es gebe alle möglichen Gipfel, dann sollte es auch einen Familien-Gipfel geben. Merkel findet die Idee gut: “Das nehme ich auf. Nach all den Gipfeln mal ein Familien-Gipfel wäre sicherlich richtig.” Sie fragt nach: “Mit Kindern oder ohne?” Der Vater wirkt überrascht. An Kinder hatte er jetzt nicht als erstes gedacht. Aber sie würden sicher für Anschauungsunterricht sorgen, wie das ist, wenn man Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bringen muss.

Eine Mutter aus Rheinland-Pfalz berichtet von Stigmatisierung von Familien. Sie könne in Geschäften nicht ihrer kleinen Tochter einen eigenen Einkaufswagen geben, damit die Kundenzahl überschaubar bleibe. Denn dann habe sich der Einkauf für sie erledigt. Sie arbeite im Homeoffice und sei physisch anwesend, “aber für meine Kinder bin ich nicht ansprechbar.” Und der Kinderbonus von 150 Euro gehe zur Hälfte an den unterhaltspflichtigen Vater – nur, der trage den viel kleinen Teil der Betreuung. Von 75 Euro könne sie nicht einmal die medizinischen Masken finanzieren. Merkel sichert zu, sich des Themas einer gerechteren Verteilung einer solchen staatlichen Unterstützung anzunehmen. Die Mutter sagt der Kanzlerin noch: “Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken.”

Merkel versichert: “Ich hätte mir nie gewünscht, dass ich solche Entscheidungen treffen muss.” Es sei eine außergewöhnliche Zeit. Es tue ihr weh, wenn sie das ganze Unglück sehe. “Das geht an mir auch nicht spurlos vorüber, wenn keiner so richtig glücklich ist.” Und selbst wenn das Land zur Normalität zurückkehre, “ist es nicht normal, weil jeder sein Päckchen aus dieser Zeit herumzutragen hat.” Und sie sagt noch: “Danke, dass Sie gesagt haben, dass wir es uns auch nicht ausgesucht haben.”